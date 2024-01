In azione autovelox e carro attrezzi 

Riprendono i controlli con l’autovelox e con il carro attrezzi per il rilevamento dell’alta velocità e per cercare di arginare la sosta selvaggia.

L’autovelox sarà sistemato come di consueto nella quattro corsie del lungomare Poetto martedì 16, mercoledì 17, venerdì 19, martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 e martedì 30 gennaio. Questa è l’unica strada dove la conformazione delle carreggiate consente l’installazione dell’apparecchiatura e la presenza della pattuglia della Polizia locale in modo ben visibile e ben segnalata.

Niente da fare invece per le altre strade ad alto rischio di eccesso di velocità come la statale 554, viale Marconi e via Leonardo Da Vinci.Scalda i motori anche il carro attrezzi che uscirà in ausilio alla Polizia locale nelle strade a più alta densità di traffico oggi e poi martedì16, giovedì 18, martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25, martedì 30 e mercoledì 31. Il servizio di carro attrezzi, che comunque è attivo 24 ore su 24 al di là delle uscite programmate, era stato attivato anche a seguito della reintroduzione della tassa sui passi carrabili in modo da garantire ai residenti di non trovare più le auto parcheggiate in divieto davanti ai loro cancelli senza la possibilità di uscire di casa. (g. da.)

