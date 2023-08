In autobus a Sant’Isidoro,  sì della Città Metropolitana «Un risultato storico» 

Gli abitanti del borgo di Sant’Isidoro potrebbero, ben presto, godere di un collegamento pubblico con il centro abitato di Quartucciu e Quartu. La Città Metropolitana di Cagliari ha, infatti, accolto la richiesta del Comune quartuccese riguarda l’aggiornamento del cosiddetto Piano dei servizi minimi del trasporto pubblico locale.

«Nello specifico verrà attivata una nuova linea con un percorso che da via Pitz'e Serra e via S'Ecca S'Arrideli a Quartu, giungerà in prossimità di piazza Pisano a Sant’Isidoro, dove sarà previsto il capolinea», spiega l’assessore all’urbanistica Cristian Mereu. «A tal proposito, il nostro Comune ha la disponibilità delle risorse finanziarie per l'acquisto dell'area destinata allo spazio di manovra a Sant’Isidoro, finalizzato all'inversione di marcia del bus del Ctm che servirà la borgata».

Un risultato che Mereu definisce storico per la sua Giunta. «È atteso da tanto tempo e consentirà agli abitanti non solo del borgo, ma anche delle zone limitrofe di raggiungere la città senza ricorrere all'utilizzo del mezzo privato con indubbi vantaggi, tra l'altro, anche per gli studenti».

Già nel 2020, dopo numerosi incontri tra amministrazioni e residenti e vari solleciti, il sindaco Pietro Pisu, aveva annunciato che la sua Giunta – all’epoca l’assessore all’urbanistica era Tonino Meloni – aveva iniziato l’iter per l’attivazione del servizio.

«Nelle scorse settimane abbiamo incontrato i vertici del Ctm, - dichiara Pisu il 5 marzo del 2020 – la proposta è quella di un servizio a chiamata del bus, di tipo sperimentale per capire quanta utenza usufruirebbe nel concreto del servizio. Giustamente l’azienda ci ha chiesto uno spazio di manovra attrezzato. Come amministrazione ci stiamo muovendo per trovarne uno idoneo».

Ci sono, però, voluti tre anni e un Pietro Pisu-Bis perché la possibilità di vedere il bus del Ctm arrivare a Sant’Isidoro possa diventare reale.

«L’ultima parola spetta sempre al Ctm. Il nostro Comune, peraltro, non si è limitato a chiedere ed ottenere l'istituzione della predetta linea, ma ha riproposto l'istanza relativa al potenziamento della linea circolare 18 che percorre internamente il nostro centro urbano», aggiunge Mereu, «da tempo, infatti, si invoca una maggiore frequenza dei passaggi di questa linea che garantirebbe la possibilità ai cittadini che vivono vicino alla statale 554 di raggiungere in tempi accettabili le fermate di via Rosselli e via Don Minzoni».

Ma non solo, l’assessore assicura che è stata «ribadita con forza» anche la necessità di istituire nuove fermate della linea 18, compresa quella che possa collegare il centro abitato con la zona industriale di Pill’e Matta dove sorge l’omonimo museo. «Abbiamo chiesto ancora di potenziare i collegamenti per raggiungere Cagliari in tempi accettabili e ragionevoli, mentre le fermate già esistenti devono necessariamente dotarle di sistemi informativi, anche in tempo reale, con il miglioramento del comfort tramite l’inserimento di pensiline».

RIPRODUZIONE RISERVATA