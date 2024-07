In auto sul Coghinas, Salvini: ponte aperto 

L’ultima visita di un ministro della Repubblica a Oschiri, Comune del Monte Acuto al confine con la Gallura, è stata quarant’anni fa e allora fu Giulio Andreotti a fare tappa in questo territorio. Ma nell’ultimo anno Oschiri ha avuto l’attenzione, per ben due volte - l’ultima è stata ieri pomeriggio – del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché vicepresidente, Matteo Salvini. Aveva fatto una promessa e orgoglioso ha affermato: «L’abbiamo mantenuta, nei tempi e nei modi concordati con Anas».

L’opera

La promessa era la riapertura al traffico del ponte Diana sul lago del Coghinas, lungo la strada statale 392. Il ponte, realizzato negli anni ‘20 del secolo scorso, è stato chiuso nel giugno del 2022 a seguito dei rilievi che ne avevano accertato un peggioramento delle condizioni della struttura quasi centenaria. La riapertura, disposta con limitazioni di carico e con senso unico alternato, è stata celebrata dagli abitanti del territorio con un grande sollievo, lo scorso 16 luglio, dopo due anni di chiusura. «Abbiamo rimesso in collegamento le comunità», ha commentato Salvini durante il sopralluogo nel cantiere in cui erano presenti la perfetta di Sassari, Grazia La Fauci, il commissario straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois e il responsabile Anas Sardegna, Francesco Ruocco.

La Statale

«È l’inizio di un percorso e conto di tornare da queste parti entro la fine dell’anno perché con gli ultimi 4 chilometri della Sassari Olbia, anche quella infrastruttura sarà completata». Da ieri sono infatti percorribili a quattro corsie tutti i 12 chilometri del lotto 2 della strada statale 729 “Sassari Olbia», tra Ardara e Ozieri, a cui si aggiunge l’apertura al traffico di circa 5 chilometri del lotto 4, tra Berchidda e Oschiri che comprendono anche lo svincolo di Oschiri. Ciò che manca per ultimare i lavori sono i circa 10 chilometri del lotto 4, che va dalla fine del lotto 3 e l’inizio del lotto 5, entrambi conclusi e già aperti al traffico. L'intervento comprende otto tra ponti e viadotti, tre cavalcavia di attraversamento e sottopassi. Le lavorazioni principali si concentrano sulla realizzazione ponte Rio Mannu sul lago Coghinas. Una volta concluso permetterà l’apertura al traffico dell’intero lotto e anche dell’intero tracciato della statale “Sassari Olbia” in continuità per i suoi 80 chilometri. «La conclusione è prevista entro il 2024», ha confermato anche il responsabile Anas Sardegna, Francesco Ruocco.

Monte Pino

Chi si aspettava di vedere il ministro è Giuseppina Pasella, alla guida del Comitato Monte Pino, nato a seguito del crollo di un tratto di strada provinciale 38 che collega Olbia con Tempio Pausania. «Anche noi avremmo gradito una visita, - fa sapere Pasella - perché neanche questa volta si parla di Monte Pino che è la vergogna più grande della storia dell’Alta Gallura». La canicola che si è abbattuta nel pomeriggio sulla riva del Lago Coghinas, è stata l’occasione per il ministro di parlare del problema della siccità nell’isola, e dei 55 milioni di euro stanziati dal suo Ministero, in arrivo a breve. “ Ho partecipato ad una riunione sull’emergenza siccità in Sicilia e Sardegna. Entro le prossime ore ci sarà il timbro definitivo al primo miliardo di investimenti. Cinque di questi interventi per 55 milioni di euro sono sulle infrastrutture idriche in Sardegna. Matteo Salvini in serata ha raggiunto Porto Rotondo dove ha presentato il suo libro “Controvento, l’Italia che non si arrende”. Stamane alle 9 sarà a Santa Teresa Gallura per la cerimonia di elevazioni di rango dell’Ufficio Marittimo.

