In auto senza regole, pioggia di multe 

Distratti e indisciplinati. A Oristano gli automobilisti contribuiscono a far quadrare i conti del Comune: nel 2024 i verbali elevati dal corpo di polizia municipale sono stati circa 15mila; una media di 41 al giorno, sabato e domeniche comprese.

L’analisi

Secondo i dati riportati nel portale Siope, sistema telematico del ministero dell’Economia che censisce tutti i movimenti delle casse nelle pubbliche amministrazioni, lo scorso anno l’attività di controllo e repressione degli illeciti ha fruttato alle casse civiche un milione 166mila euro. La fetta più grossa, un milione 37mila euro, riguarda multe e sanzioni per violazione delle norme di polizia amministrativa, i restanti 114mila sono frutto di contravvenzioni legate all’accertamento di infrazioni al Codice della strada (nel 2022 non si arrivava a 40mila).

«Abbiamo un bel daffare - conferma il comandante dei vigili urbani, Gianni Uras - tra divieti di sosta, mancato rispetto della segnaletica, tagliandi per i parcheggi a pagamento scaduti o neppure esposti, ogni giorno eleviamo numerosi verbali». La tendenza consolida un trend già registrato l’anno precedente: parcheggi multipiano semivuoti e auto abbandonate sulle strisce pedonali, a ridosso degli incroci, nelle aree destinate alla sosta degli autobus e, peggio ancora, a quella dei disabili.

Gli eventi

Ci sono occasioni particolari che fanno lievitare il numero degli interventi «penso, ad esempio, all’iniziativa estiva “Shopping sotto le stelle” - osserva Uras - nonostante la segnaletica temporanea, in tanti lasciano oltre l’orario consentito l’auto in sosta nelle vie della manifestazione e purtroppo è necessario l’intervento del carro attrezzi». Il calendario di spazzamento delle strade è un’altra spina nel fianco per gli automobilisti sbadati. E poi c’è il “Targa system”, strumento che rileva elettronicamente, attraverso la lettura della targa, la copertura assicurativa e gli adempimenti rispetto agli obblighi di revisione dei veicoli in circolazione e non perdona. «In città - va avanti Uras - circolano numerosi mezzi non in regola».

Il Comune

L’Amministrazione potrà contare sulla “collaborazione” dei trasgressori, considerato che il Codice della strada impone di vincolare il 50% dei proventi delle sanzioni per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade. Per il 2025, secondo la delibera di Giunta dello scorso novembre, la somma destinata è di 400mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA