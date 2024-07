In auto nel parco, vandali scatenati 

Ennesimo atto vandalico all’interno del parco di via Tiziano a Ussana: sabato pomeriggio qualcuno è entrato nell’area con un’auto andando a sbattere contro una delle panchine presenti all’interno. Nessuno era presente al momento dell’urto, ma diversi cittadini hanno sentito un forte boato intorno alle 13. Quando, nelle ore successive, i primi frequentatori sono giunti nel parco con i propri figli si sono trovati di fronte un’amara sorpresa: una panchina ammaccata e tracce di urto sul marciapiede, presumibilmente i segni delle ruote dell’auto. Diverse famiglie iniziano a mostrare preoccupazione per i figli: si teme che la situazione degeneri con azioni sempre più violente, e si spera nell’intervento dell’amministrazione. Al momento nel parco non è presente alcuna telecamera di videosorveglianza, per cui non è stato possibile identificare gli autori del gesto.

RIPRODUZIONE RISERVATA