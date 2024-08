In auto contro un cervo, due donne ferite 

Non era mai successo prima di ieri notte: una grosso cervo affamato o forse assetato ha raggiunto la nuova Orientale sarda, volando contro un’auto che percorreva la strada. Sono stati attimi drammatici con le occupanti dell’auto, due donne, finite in ospedale per accertamenti: non hanno riportato ferite gravi. Per loro, si annunciano comunque mesi di fisioterapia.

L’impatto

Grande lo spavento, ma già si può parlare di tragedia sfiorata. Le due donne (A.C. e F.M, rispettivamente di 31 a 34 anni), percorrevano la statale 125 in direzione Castiadas, a bordo di una Fiat Panda . «Viaggiavamo a circa cento chilometri di velocità», ha raccontato una delle ferite. «All’improvviso è sbucato un cervo dalla destra che, nel tentativo di raggiungere il lato opposto della strada probabilmente in cerca di acqua e cibo, si è schiantato contro l’auto. Il tentativo di frenare é stato vano». La cintura è stata di fondamentale importanza. Il cervo è morto dopo poco sul lato della strada.

Immediato, nel buio è scattato l’allarme con, l’arrivo di ambulanze dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito che hanno effettuato i rilievi di legge, ricostruendo anche la dinamica dell’incidente. Il cervo è stato recuperato dopo l’arrivo di un veterinario e della Forestale

Le vittime

Le due ragazze, ferite, doloranti e spaventatissime, sono state accompagnate in ospedale con ambulanze del 118 dove sono state trattenute in osservazione. Sono state quindi dimesse. Dimenticare non sarà di certo facile.

È questo il primo incidente che vede coinvolti un’auto e un cervo lungo la Nuova orientale sarda, almeno all’altezza del Sarrabus: una strada trafficatissima soprattutto in questo periodo anche per la presenza di turisti e villeggianti pendolari che tutti i giorni frequentano questo tratto di strada. Tanti altri incidenti simili si sono invece verificati negli ultimi anni nelle strade provinciali e di penetrazione, agraria soprattutto in territorio di Castiadas.

Le cause

«La fame e la siccità – dice il cacciatore Mauro Vargiolu – stanno rendendo difficile la vita a cervi e dei cinghiali che scendono sino a valle in cerca di ristoro. I cervi arrivano dai monti dei 7 fratelli dove scarseggia l’acqua e il cibo. Purtroppo i pericoli sono sempre dietro l’angolo: c’è di che preoccuparsi. La prevenzione non è certo facile quando il bosco non garantisce più il sostentamento di questi animali. Anche qui non piove da lungo tempo con le sorgenti ormai a secco. Il cervo rimasto ucciso era di grosse dimensioni. Si è davvero rischiato grosso. La ragazza che era alla guida della Panda ha avuto la lucidità di bloccarla subito mantenendola in sesto».

Il problema dei cervi nella zona, in particolare, di Castiadas, è da anni al centro dell’attenzione anche per i danni tra i campi coltivati e per il traffico. In tante altre parti dell’isola continua invece a registrarsi l’invasione dei cinghiali nelle periferie.

