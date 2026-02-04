VaiOnline
Iglesias.
05 febbraio 2026 alle 00:33

In auto con l’incubo costante delle frane 

I residenti di Nebida reclamano un intervento sulla strada per la frazione 

La strada provinciale per Nebida, a causa delle piogge copiose, è diventata un vero pericolo per gli automobilisti e per chiunque si trovi a transitare sulla questa importante arteria stradale. A denunciare questa situazione di rischio costante, soprattutto nei mesi invernali, sono gli abitanti della frazione di Iglesias, stanchi di un pericolo che ogni anno si fa più insidioso.

I pericoli

Dal costone, sulla destra, infatti, in queste ultime settimane di maltempo, sono franati parecchi massi e pietre costringendo gli automobilisti a fermarsi per scongiurare il pericolo. La zona più esposta ad occidente è denominata “Su passu mau” e il tipo di roccia, per la sua particolare costituzione geologica, tende a franare, ancora di più quando le piogge sono abbondanti e l’acqua assorbita è in grande quantità. Inoltre, i muretti di contenimento, realizzati a valle del costone roccioso, ormai sono completamente pieni di terra e non possono contenere le pietre neppure di piccole dimensioni. «Segnaliamo alle autorità preposte questa situazione di grave disagio - dice Luciano Garibaldi, residente a Nebida - mi sono trovato più volte in pericolo per le frane. Quando ho potuto, perché la situazione meteorologica lo permetteva, ho cercato di spostare i massi o le pietre ma in altri casi, quando imperversava il maltempo, ho dovuto fare gli slalom per raggiungere il paese. I muri di contenimento -aggiunge - sono colmi di terra. Si dovrebbe provvedere al più presto a risolvere il problema con interventi mirati e costanti». La pensa così anche Ugo Cuccuru, anche lui residente a Nebida: «Comprendiamo la situazione di maltempo che ha investito tutto il territorio, ma auspichiamo a breve interventi mirati per risolvere questo problema. Speriamo che le nostre istanze possano essere accolte dalle istituzioni». Su quella strada non soltanto transitano le auto me anche mezzi pesanti e gli autobus che collegano il paese di Nebida ai diversi centri abitati della zona e alla città di Iglesias: « È molto pericoloso quel tratto di strada per raggiungere il paese - ha raccontato Elena Dicuonzo, milanese di origine ma residente a Nebida - si dovrebbe lavorare maggiormente sulla messa in sicurezza del costone roccioso in quel tratto di strada. Ma ci sono anche altri punti dove si verificano delle frane. Auspichiamo a breve interventi concreti finalizzati a scongiurare il pericolo».

I progetti

La Provincia, che ha competenza sulla strada, è pronta a intervenire non appena il maltempo concederà una tregua. «Siamo a conoscenza del grave problema che si verifica in quel tratto di strada per raggiungere Nebida - ha dichiarato il consigliere con delega alla Viabilità Sasha Sais - e stiamo programmando interventi mirati. Sappiamo dove e come intervenire e speriamo al più presto di realizzare il nostro progetto». Da sistemare c'è molto: dal rifacimento dei muri di contenimento alla realizzazione o al rafforzamento dei gabbioni che si estendono lungo la superficie del costone roccioso. «A breve, verrà realizzato anche il progetto per il nuovo guard-rail sulla parte sinistra della strada - ha annunciato Sais - un intervento importante per la messa in sicurezza dell’intera arteria stradale».

