In auto con la droga per il fine settimana 

Rientravano da una trasferta nel Cagliaritano, presumibilmente per rifornirsi della droga da piazzare nel mercato oristanese nel fine settimana. Il viaggio però ha avuto un imprevisto: le palette della Stradale che intimavano l’alt sulla Statale 131 all’altezza di Santa Giusta. I controlli sono finiti con l’arresto di Salvatore Loi, 62 anni di Nurachi e di Stefano Tronci, 31 anni di San Vero Milis. Per i due, dopo la convalida del fermo, il giudice ha disposto l’obbligo di dimora nel proprio paese. Si tratta di una nuova importante operazione messa a segno dalla polizia nel contrasto allo spaccio di droga, soprattutto fra i più giovani.

I controlli

L’episodio risale ad alcuni giorni fa. Loi e Tronci rientravano da Cagliari a bordo di una Reanualt Scenic quando all’altezza dello svincolo per Santa Giusta sono stati bloccati da una pattuglia della Stradale. I due si sono mostrati subito piuttosto insofferenti e nervosi, così gli agenti hanno iniziato un controllo più approfondito. Poco dopo Loi ha consegnato spontaneamente un pacchetto di sigarette con all’interno una bustina di cellophane e polvere bianca. Ha spiegato che era per uso personale e che aveva solo chiesto un passaggio all’amico, sperando forse che il controllo finisse là. Ma i poliziotti, nel frattempo era arrivata anche una pattuglia delle Volanti, hanno proseguito e sotto il sedile destro, ben nascosta, hanno trovato altra cocaina (oltre trenta grammi). A quel punto sono scattate le perquisizioni: a casa di Loi gli agenti hanno trovato bilancini di precisione, sostanze da taglio e materiale per il confezionamento e tutti gli strumenti tipicamente utilizzati per lo spaccio “al dettaglio” della droga. I due amici sono stati arrestati in flagranza di reato.

In Aula

Salvatore Loi, assistito dall’avvocata Rita Violante, e Stefano Tronci, difeso da Simone Prevete, nei giorni scorsi la giudice Cristiana Argiolas che ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora per entrambi in attesa del processo. Quest’ultima operazione della polizia rientra in un più ampio piano di controlli per cercare di prevenire e contrastare lo spaccio di droga soprattutto fra i più giovani. L’ipotesi degli investigatori è che la cocaina sia stata acquistata nel Cagliaritano per essere poi smerciata negli ambienti oristanesi magari per qualche festa del fine settimana. Le indagini intanto vanno avanti.

