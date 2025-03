In auto con 90 chili di ricci 

Le norme sulla pesca sono state ignorate. E incuranti dei divieti, due pescatori hanno fatto incetta di ricci di mare ed erano pronti a rivenderli. Non avevano fatto i conti con i carabinieri che li hanno bloccati e denunciati. È solo una delle numerose attività messe in campo dal comando provinciale negli ultimi giorni con i servizi dei militari delle Compagnie di Oristano, Mogoro e Ghilarza: complessivamente sono stati controllate 602 persone, 335 automezzi, 9 locali pubblici.

La pesca

Le accuse contestate sono ricettazione e detenzione di specie ittiche protette. Due uomini nei giorni scorsi mentre erano a bordo della propria auto sono stati fermati dai carabinieri per un normale controllo. Nel bagagliaio dell’auto avevano tre contenitori al cui interno c’erano numerosissimi ricci di mare vivi. I molluschi, la cui pesca in alcune zone è sempre vietata ed è sottoposta a rigide norme, sono stati subito rimessi in mare dai tecnici della prevenzione della Asl di Oristano, chiamati dai militari. I due pescatori non hanno saputo dare spiegazioni sulla provenienza dei ricci e alla fine sono scattate le denunce.

Le denunce

I carabinieri inoltre hanno eseguito l’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura generale della Repubblica della Corte d’Appello di Cagliari, per un uomo che deve scontare un cumulo di pena di 3 anni e mesi 10 per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Fra le altre attività quelle per il contrasto al traffico di droga: a Fordongianus un giovane è stato denunciato perché trovato in possesso di quasi 400 grammi di marijuana già suddivisa in dosi. A Santa Giusta due ragazzi sono stati denunciati per due grammi di marijuana. A Oristano invece un giovane è stato sorpresa con cocaina ed è stato segnalato alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Infine sono stati effettuati controlli per la sicurezza stradale e ad Abbasanta e Uras sono scattate due denunce per guida in stato di ebbrezza, la patente di guida è stata subito ritirata.

RIPRODUZIONE RISERVATA