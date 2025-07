In Austria il Cagliari superato dai turchi 

Nella prestigiosa amichevole di Linz, il Cagliari cede 3-1 ai turchi del Galatasaray, campioni in Turchia e attrezzati per fare bella figura anche in Champions. I rossoblù reggono un tempo, vanno in vantaggio con Adopo ma vengono raggiunti quasi subito e superati. Nel finale della prima parte, un imprendibile Luvumbo centra il palo di sinistro. Nella ripresa, tanti cambi e poco altro, con la terza rete del Gala per suggellare una superiorità prevedibile. Marin è stato ceduto all’Aek Atene, Folorunsho potrebbe firmare oggi, Scuffet va al Pisa. (foto Spano)

