In aumento truffe e raggiri, anziani a lezione dai carabinieri 

Falsi operatori di aziende di servizi che si presentano a domicilio con il pretesto di controlli tecnici, telefonate ingannevoli da parte di finti funzionari bancari o postali che tentano di carpire dati personali, falsi carabinieri o poliziotti che si presentano in casa. Senza contare il phishing e il catfishing, fenomeni in forte crescita che colpiscono le vittime attraverso l’uso fraudolento di e-mail, social network e siti di incontri.

Per i cittadini, in particolare i più anziani e quelli più deboli culturalmente, è un periodo molto complicato. I truffatori sono sempre più abili a travestirsi da persone per bene o a utilizzare la tecnologia e l’intelligenza artificiale per rubare denaro.

Ecco perché negli ultimi mesi il comando provinciale dei Carabinieri ha organizzato una serie di incontri e attività informative su tutto il territorio provinciale per fornire strumenti utili per riconoscere e contrastare i tentativi di truffa.

I comandanti di stazione, anche grazie alla collaborazione con enti locali, associazioni di volontariato e parrocchie, hanno raggiunto numerosi cittadini e li hanno informati sulle principali tecniche utilizzate dai truffatori.

I consigli

Intanto, hanno chiarito, è fondamentale diffidare di sconosciuti che si presentano a casa senza preavviso, evitare di fornire dati personali o bancari per telefono o via e-mail e prestare attenzione a richieste di denaro in situazioni apparentemente urgenti. In caso di dubbio, è sempre consigliabile rivolgersi a un familiare o contattare direttamente i Carabinieri, che restano a disposizione per fornire supporto e indicazioni utili.

Ecco i consigli nel dettaglio: non aprire la porta agli sconosciuti perché nessun ente invia operatori senza preavviso per controlli a domicilio. In caso di dubbi, contattare direttamente il numero ufficiale dell’ente o chiamare il 112; mai fornire dati personali per telefono o online: nessuna banca o ufficio postale chiede informazioni sensibili tramite telefonate o e-mail; diffidare di offerte troppo vantaggiose o di richieste urgenti di denaro: i truffatori sfruttano spesso la pressione psicologica per far compiere azioni impulsive; se si ha un dubbio, chiedere aiuto a un familiare o ai Carabinieri: È sempre meglio verificare prima di agire.

