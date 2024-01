In aumento traffici di droga e rischio mafie 

«Lo zoccolo duro della criminalità sarda è rappresentato dai forti interessi legati al traffico di sostanze stupefacenti e al riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Ma c’è anche un pericolo di infiltrazioni e di collegamenti tra le bande storiche della criminalità sarda dell’interno dell’Isola con clan mafiosi campani, pugliesi, calabresi e, in misura minore siciliani». Concordano sui temi caldi della giustizia le relazioni della presidente della Corte d’appello di Cagliari, Gemma Cucca, e del procuratore generale Luigi Patronaggio, illustrate ieri mattina durante la cerimonia d’apertura dell’anno giudiziario. I temi caldi ormai si conoscono: l’emergenza per i continui sequestri di cocaina (200 chili), metanfetamine (4 chili) e ketamina (5 chili) e per il crescente fenomeno delle piantagioni di marijuana, ma anche per gli episodi gravissimi di bullismo che coinvolgono i minori.

La giustizia nell’Isola

A incidere pesantemente sulla situazione della giustizia nell’Isola è ancora il cronico problema dell’organico, come confermato dalla presidente Cucca. «Ci sono scoperture che superano il 30%», ha spiegato, «con punte che arrivano anche al 100% per il profilo di Dirigente amministrativo. La situazione attuale evidenzia l’impossibilità di assicurare un funzionamento decoroso degli uffici e impedisce anche una programmazione».

Stando alla relazione, sono il Tribunale di Cagliari aveva vacanti ancora 8 posti di giudice sui 49 previsti in organico, mentre i tribunali dei minori e di Sorveglianza hanno tassi di scopertura pari al 37,89%. Anche nelle Procure mancano in alcuni casi anche metà dei dipendenti amministrativi: a Nuoro il 51,3%, a Tempio (42,9%) e a Oristano (il 31.3%).

L’allarme mafie

«In Sardegna non c’è una stabile ed organizzata associazione a delinquere di tipo mafioso», ha confermato Patronaggio, «tuttavia si sono registrate pericolose convergenze fra le storiche bande dell’interno dell’Isola con clan mafiosi campani, pugliesi, calabresi e, in misura minore, siciliani. Traccia di queste alleanze è emersa in occasione dell’evasione di Marco Raduano, esponente di spicco della mafia del Gargano, dal carcere nuorese di Badu ‘e Carros». Ma non solo. «Si sono registrati atti di intimidazione ad amministratori e funzionari pubblici - ha proseguito - di recente la direzione distrettuale antimafia di Cagliari ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di esponenti politici e pubblici amministratori che, in concorso con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata locale, hanno posto in essere atti di intimidazione nei confronti di soggetti ritenuti avversari avvalendosi del cosiddetto metodo mafioso. Il tribunale della libertà ha poi escluso l’aggravante mafiosa, ma il fenomeno resta preoccupante».

Reati in crescita

Un riferimento al pericolo bullismo tra giovanissimi è stato segnalato dalla presidente della Corte d’appello. «Costituiscono elementi preoccupanti - ha ribadito - la facilità del ricorso alla violenza, attuata spesso senza ragione se non la sopraffazione della vittima, il ricorso a mezzi gravemente offensivi, il sostegno all’autore del gruppo di appartenenza, la condivisione dell’azione nel mondo fluido delle relazioni virtuali». Sono in netto aumento i procedimenti per omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime (156 contro i 120 dell’anno precedente), di cui 19 per omicidio colposo semplice e 37 per omicidio stradale (33 l’anno precedente). Sono diminuiti i delitti contro la libertà sessuale (violenze sessuali e abusi su minori), scesi a 175 procedimenti contro i 219 dello scorso anno. In calo anche lo stalking (da 315 a 281), mentre salgono prostituzione minorile (sono stati 8 e 6 l’anno precedente) e pornografia minorile (34 contro 24). Ancora assai numerosi, seppure in leggera diminuzione, sono i reati per maltrattamenti in famiglia (440, erano stati 458), mentre 45 sono stati quelli legati alla violenza di genere. In netta diminuzione i procedimenti della Dda in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani: nell’ultimo anno se ne è concluso uno solo contro i 6 dell’anno precedente. Alla cerimonia, davanti alle massime autorità, hanno partecipato anche il rappresentante del Consiglio superiore della magistratura, Eligio Paolini, e quella del Ministero della Giustizia, Giuliana Palumbo.

RIPRODUZIONE RISERVATA