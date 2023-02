In aumento le donazioni di sangue  

Un 2022 che si chiude nel segno positivo, e fa ben sperare. Parliamo di donazioni di sangue, e il rapporto della sede Avis di Sestu, in via Piave, racconta di un lieve incremento. L’anno scorso le donazioni da parte dei soci sono state 1052, con la leggera crescita di 19 unità rispetto al 2021: questi i dati illustrati dalla direttrice Francesca Carta, al termine dell’ultima assemblea. Anche il numero totale di persone che si sono presentate in via Piave per donare sangue è leggermente superiore al 2021, 1186 contro 1182, quattro in più.

Il gesto

Cifre che possono sembrare basse ma non quando si tratta di salvare vite: anche una persona in più è un guadagno importante. E pubblicare i dati è un modo per rimarcare l’importanza di donare, cosa che l’Avis gestisce nella massima sicurezza. «La maggioranza dei nostri soci non si è scoraggiata e possiamo dire di aver confermato la nostra media annuale di donazioni. E non è poco», commenta Carta. Insomma, il calo durante la pandemia di Coronavirus c’è stato, e ha riguardato tutta la Sardegna.

Ma i dati dicono che a Sestu uno zoccolo duro piuttosto abbondante di persone ha continuato a donare. Se nel 2021 aveva donato l’81% degli iscritti, nel 2022 si è sfiorato l’87%, e la tendenza sembra in aumento. In lieve calo, due precisamente in meno, il numero degli iscritti. In totale, gli iscritti sono 849; 116 sono nuovi, di cui ben 102 hanno donato per la prima volta. 118, invece, hanno cancellato l’iscrizione.

Infine, sono 55 i donatori «di passaggio», cioè non registrati a Sestu ma che si sono recati qui per altri motivi, conciliando altri impegni, così come molti donatori sestesi hanno donato a Cagliari o a Selargius.