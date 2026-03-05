In aumento i ricoveri fuori provincia 

Il “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-’08” dell’Asl 5 altro non è che una Tac sullo stato (precario) della sanità della provincia. Una serie di dati e qualche commento.

Il dato

Nel 2024 i ricoveri dei residenti nell’Asl 5 (148.624 al primo gennaio 2025, 146.950 al 30 novembre) presso le altre Aziende sarde hanno superato il totale dei ricoveri sia nelle strutture ospedaliere pubbliche che private accreditate nell’oristanese. Il numero dei pazienti dimessi nel 2024 dagli ospedali e dalla Casa di cura Rimedio sia per ricoveri in day hospital sia quelli oltre, è di 9.725 a fronte dei 9.894 del totale dei dimessi nelle sette Asl sarde più le due Aziende ospedaliere di Sassari e Cagliari e il Brotzu.

I costi

Nonostante il minor numero di ricoveri l’Asl 5 ha registrato un costo maggiore: 32,8 milioni di cui 27,5 in capo al pubblico e 5,3 al privato. Il “valore” della produzione “infra regione”, oltre l’Asl 5, è dato a 31,5 milioni. Dati che andrebbero spiegati oltre le due righe che nel “Piano integrato” accompagnano le tabelle: «Si conferma la riduzione dei ricoveri nei nostri presidi mentre rimane costante il numero dei ricoveri per i residenti prodotti dalle altre aziende fuori provincia», sottoscrive Grazia Cattina, direttrice dell’Asl. Un Piano quindi assemblato dai direttori precedenti, che comunque va gestito, forse rivisto e che la direttrice non commenta. Lo farà, se necessario, nella conferenza socio sanitaria che sarà convocata a breve.

La mortalità

Nel Piano, trattando le statistiche di mortalità, si legge, riprendendo l’Istat, che queste «costituiscono la principale fonte statistica per definire lo stato di salute di una popolazione e per rispondere alle esigenze di programmazione di un paese». I due gruppi di patologie che maggiormente incidono sulla salute delle persone: le malattie del sistema circolatorio con il 24,9% dei casi rispetto al totale delle cause di morte ed i tumori con il 24,4%. Un residente nell’Asl oristanese su due muore per queste due patologie. Seguono i disturbi psichici e comportamentali con il 5,56 %, le malattie del sistema respiratorio con il 5,3%, le cause esterne di traumatismo e avvelenamento 4,7 e il Covid 19 che ha causato la morte per il 4,6%.

RIPRODUZIONE RISERVATA