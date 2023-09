In aumento gli edifici a rischio crollo 

Via Nuoro, via Marconi, via Nazionale, via Montisceddu, via Carducci, via Fontana Marchesa, via Principe di Napoli, via Roma, via Sant’Elia: a Gonnosfanadiga crollano o minacciano di crollare antichi muri perimetrali, tetti e coperture di edifici, i più costruiti secondo l’antica tradizione sarda in ladiri (terra cruda). E dove non sono crolli sono distacchi di intonaco o cadute di tegole. Edifici o terreni lasciati nelle mani del tempo, altri abbandonati e diventati deposito a cielo aperto di rifiuti, immobili ormai transennati da anni o con infissi sostituiti da mattoni per evitare che terzi possano abusare dello spazio abbandonato.Strutture, per lo più risalenti ai primi del ‘900 se non più vecchie, trascurate o abbandonate, messe ko dalle ultime violenti piogge.

L’incremento di casi

Il Comune e l’intero paese si trovano a dover fronteggiare una situazione che, negli ultimi 3 anni, ha visto una esplosione di casi di pericolo. Dal 2021 a oggi sono ben 10 le ordinanze sindacali (contro l’unica emessa dalla precedente amministrazione) con le quali si intima ai titolari dei relativi immobili di porre rimedio alle situazioni di pericolo o possibile pericolo, per non incorrere in reati tra cui omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. L’ultima, in ordine di tempo, è di qualche qualche giorno fa e dispone una bonifica generalizzata per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie di un immobile, ormai in persistente stato di abbandono e degrado, con accumulo di rifiuti e vegetazioni incontrollate.

Gli ostacoli

Il privato evita commenti, per non creare dissapori con il vicinato. Parla, invece, il sindaco Andrea Floris: «Il paese necessita di numerosi interventi. L’unico modo per intervenire è trovare e richiedere finanziamenti ma è anche doveroso dare priorità alle criticità perché sono tantissime. Purtroppo – aggiunge – qui è il privato che deve intervenire, ma i vincoli del centro storico impediscono di fatto l’esecuzione di variazioni sostanziali o importanti sugli immobili. Questo comporta anche ingenti costi per il titolare dell’immobile, che non sempre riesce ad affrontare, poiché i ruderi andrebbero prima abbattuti e poi ricostruiti esattamente come da progetto originario».

RIPRODUZIONE RISERVATA