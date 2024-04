«In aumento gli accumulatori seriali» 

Appartamenti trasformati in depositi di oggetti, rifiuti, indumenti. Così quando gli accumulatori diventano seriali, senza riuscire a smettere di conservare davvero di tutto, si parla di disposofobia, la paura di buttare. Vera e propria patologia. E i casi, a Cagliari, non sono pochi: solo nel 2023 le segnalazioni fatte dagli agenti della Polizia Locale sono stati 12. Quanto avveniva in via San Rocco non è mai stato segnalato alla Municipale, e non ne erano a conoscenza gli uffici dei Servizi Sociali.

L’iter

E proprio la Polizia Locale, con gli agenti della sezione vigilanza ambientale coordinati dal maggiore Pancrazio Cadoni, davanti a una comunicazione di un possibile caso interviene per una verifica. Non sempre però l’accertamento può essere portato a termine: si tratta infatti di un controllo in una proprietà privata. Dunque serve l’autorizzazione di chi è sospettato di essere un accumulatore seriale. Se gli agenti accertano la presenza di una situazione di pericolo e la necessità di un intervento di personale specializzato, il caso viene segnalato anche alla Asl, ai Vigili del fuoco e ai Servizi sociali perché procedano secondo le loro competenze. Ci si può trovare davanti a situazioni di pericolo: rischio incendio o tenuta dell’abitazione, oppure un’emergenza igenico sanitaria fino ad arrivare a doversi occupare della persona, quando viene accertata la patologia. Se però non si riesce a fare la verifica ma si è davanti a dei sospetti, l’iter è molto più complicato.

L’aumento

E i casi, almeno nel comune di Cagliari, sono in aumento. Possono avvenire ovunque. Gli ultimi interventi, l’anno scorso, sono stati fatti nell’elegante rione di Villanova e ai piedi di Monte Urpinu. «L’accumulo», aveva evidenziato, in occasione della scoperta di un caso, Angela Quaquero presidente dell’Ordine degli psicologi «è una manifestazione di profondo disagio, che prescinde dal ceto sociale e trova radici nella difficoltà, che poi diventa impossibilità, a separarsi anche dalle cose superflue. Un fenomeno in aumento perché legato ai consumi». Delio Spada, psichiatra, aveva evidenziato: «spesso gli accumulatori si trascinano appresso vissuti di sofferenza ed eventi traumatici, come separazioni, disoccupazioni, abusi, lutti, conflitti familiari». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA