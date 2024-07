In Aula tra conferme ed esordi assoluti 

Quattro assessori alla prima esperienza assoluta in Giunta: sono Alessio Serra, Cristiano Spina, Michela Matta, Maurizio Boassa. Sono entrati, invece, in Giunta avendo precedenti esperienze Katiuscia Concas e Roberto Demontis. Concas è stata anche vicesindaca in una precedente consiliatura, quella di Matteo Aledda. Ruolo che ricopre anche in questo esecutivo presentato martedì scorso in Consiglio. La sindaca Barbara Pusceddu in passato ha già ricoperto il ruolo di sindaca, consigliera comunale, presidente del Consiglio e di assessora comunale.

Arrivano per la prima volta in Consiglio Giulia Giglio, Marco Floris, Roberta Simoni, Cosimo Lai, Giorgia Mallocci, Ruben Tremulo e Giacinta Porceddu. Tornano invece in Consiglio dopo precedenti esperienze Massimo Lebiu, Paolo Usai e Sara Uda. Rispetto all’ultima amministrazione guidata da Tarcisio Anedda, sono rimasti Massimo Leoni, Roberto Loi, Aldo Lobina, Aurora Cappai, Paride Casula, Sara Falqui, Walter Zucca (ex vice presidente dell’assemblea), Nuccio Melis che è stato anche assessore e vice sindaco. Massimo Leoni, Aurora Cappai e Paolo Usai sono stati assessori in due diverse legislature. Torna in Consiglio Alessandra Moriconi. Cambio anche alla presidenza del Consiglio. Ad Alessandro Orrù che ha ricoperto il ruolo nella seconda parte dell’amministrazione Anedda, è subentrato a Massimiliano Mallocci, con un passato da assessore. Francesca Serreli, eletta nella lista “Uniti per Sinnai”, si è dimessa dopo essere stata eletta. È stata sostituita da Roberto Loi.

