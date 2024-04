In Aula solo il 15% di donne 

La Sardegna ha la prima donna presidente della Regione dopo settantasei anni di Autonomia, ma la rappresentanza femminile nell’Assemblea è di appena il 15% (sostanzialmente invariata rispetto al quinquennio 2019-2024).

La rappresentanza

Prestano giuramento oggi gli onorevoli, nella prima attesa seduta della XVII legislatura. E sui sessanta rappresentanti eletti dal popolo (36 di centrosinistra, 24 di centrodestra), ci sono soltanto nove consigliere (dieci con la governatrice Alessandra Todde): sei di maggioranza e tre di opposizione.

Sono Camilla Soru e Carla Fundoni del Pd, già amministratrici comunali a Cagliari e a Sassari; Desirè Manca e Lara Serra del Movimento Cinque Stelle, la prima già consigliera regionale nei cinque anni precedenti, la seconda docente di matematica ed ex vicesindaca di Oliena; Paola Casula di Sinistra Futura, sindaca di Guasila; e Maria Laura Orrù di Alleanza Verdi Sinistra, anche lei riconfermata, sindaca di Elmas.

Dall’altra parte ci sono Francesca Masala e Cristina Usai di Fratelli d’Italia, rispettivamente ex assessora a Sassari e vicesindaca di Arzachena; e Alice Aroni dell’Udc, consigliera regionale uscente subentrata quando morì Giorgio Oppi, a luglio del 2022.

I partiti

Il nuovo Consiglio regionale – l’organo legislativo della Regione sarda, in sostanza, il nostro Parlamento, che ha sede dal 1988 in via Roma 25 a Cagliari in un Palazzo strutturato in tre corpi, di cui quello centrale ospita l’Aula consiliare – conta 59 seggi (più quello del capo dell’esecutivo).

Nel Campo Largo, il partito con il maggior numero di rappresentanti è il Pd (11), seguono il Movimento Cinquestelle con 7 posti, Alleanza Verdi Sinistra (4), “Uniti per Alessandra Todde” (3), "Orizzonte Comune” (3), Progressisti (3), Sinistra Futura (3), Partito socialista italiano (1).

Nei banchi della minoranza ci saranno, in Fratelli d’Italia, oltre a Paolo Truzzu altri sette consiglieri, 3 seggi ciascuno ai Riformatori, a Forza Italia, a Sardegna al Centro 20 Venti e al Psd’Az, 2 ad Alleanza Sardegna Pli, uno ciascuno a Lega Salvini Sardegna e Unione di Centro.

Le curiosità

La consigliera che ha preso più voti in assoluto è Desirè Manca (8.092 preferenze), che diventerà la prossima assessora al Lavoro, chi ne ha preso di meno è invece Ivan Pintus dei Progressisti, eletto nel collegio di Nuoro con 739 voti, grazie al premio di maggioranza. Il più anziano, il decano – che infatti presiederà provvisoriamente la prima seduta – è Lorenzo Cozzolino (compirà 68 anni il 23 aprile), il più giovane è Alessandro Solinas (35 anni).

Sono circa la metà le new entry (anche se molti hanno fatto parte di legislature precedenti a quella che ha visto Christian Solinas presidente). Diversi i sindaci in carica: di Elmas, di Guasila, di Villaputzu, di Santu Lussurgiu, di Neoneli, di Barrali, di Sanluri, di Dolianova. (cr. co.)

