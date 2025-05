In Aula si sveglia la minoranza 

Nessuno sa l’età dei revisori dei conti: a Sanluri salta la nomina. Il Consiglio comunale, durante l’ultima seduta, ha aggiunto ai temi da trattare una buona dose d’imprevedibilità, lasciandosi dietro una scia di polemiche che, questa volta, ha coinvolto maggioranza e opposizione. Al momento del rinnovo dell’organo che controlla la tenuta dei conti dell’Amministrazione, l’iter si è svolto nel rispetto della norma fino al momento dell’imprevisto: nessuno dei presenti era a conoscenza dell’età dei candidati. Procedura azzerata e nomina rinviata.

L’inciampo

La nomina del futuro revisore per i prossimi tre anni era uno dei punti in discussione. Un meccanismo semplice, senza discrezionalità: l’eletto viene estratto a sorte. Fra le 12 manifestazioni d’interesse pervenute, si è proceduto alla scelta di quattro nominativi, tre della maggioranza e uno della minoranza; ciascuno ha riportato tre voti. «Di fronte a una situazione di parità – ricorda il presidente del Consiglio, Carlo Murru – la norma regionale prevede che la terna da inserire nell’urna sia composta dai più giovani. Tuttavia, sulla base della documentazione disponibile in Aula, non era possibile stabilire gli anni dell’estratto, così abbiamo abbiamo rinviato tutto alla prossima seduta».

Il rinvio, anche se votato all’unanimità, è stato una delusione per la minoranza: dal capogruppo, Salvatore Floris, ai consiglieri Daiana Cara, Daniela Atzeni, Antonio Murgia e Roberta Congia. «Il nostro consenso – dice Floris – a rimandare la procedura è nato dalla mancanza di un’alternativa: contano i numeri ed eravamo in tre. Questa volta, a dire il vero, siamo stati sorpresi: non avremmo mai pensato che la maggioranza ritenesse impossibile recuperare le età dei candidati, nonostante l’elenco dei revisori sia riportato in un registro regionale pubblico e gli aspiranti controllori avessero presentato i curriculum. Non resta che aspettare il prossimo incontro. Ci sarà ancora la possibilità di fare entrare nell’urna il nostro candidato? Vedremo».

Campagna elettorale

Se così non fosse, potrebbe essere il punto di partenza della campagna elettorale per le comunali del prossimo anno? «Ancora – dichiara Floris – è presto per ufficializzare le manovre in campo che pure sono avviate. Di certo noi ci saremo. Per il gruppo è stata la prima esperienza, impegnativa ma interessante». Componenti di una lista civetta, come fu chiamata nel 2020? Floris sostiene di aver «lavorato in piena autonomia: è vero, quasi sempre abbiamo votato a favore le proposte della maggioranza, perché le abbiamo condivise. Non è stato così per il bilancio: l’aumento della Tari penalizza i cittadini».

