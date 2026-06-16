In Aula si parla anche di barracelli 

Non solo l’affidamento della piscina di Farcana e la questione Pratosardo, ma anche la situazione amministrativa e organizzativa della Compagnia barracellare. Sono i temi che approderanno all’esame del Consiglio comunale di Nuoro, convocato oggi dal presidente Elia Carai, dalle 15.30 con ultimo appello alle 16.30, e si aprirà con interrogazioni e interpellanze. Tra queste, oltre alle osservazioni formulate dal Comune sul Piano di individuazione delle zone di accelerazione per gli impianti di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili a Pratosardo, a tenere banco il dibattito sulla situazione dei barracelli.

All’ordine del giorno una variante al Piano urbanistico per la realizzazione di un tratto fognario in via Flumendosa e la servitù di un elettrodotto e di passaggio su un’area comunale di viale Sardegna. Si discuterà di un debito fuori bilancio da poco meno di 8 mila euro per una sentenza del Tribunale civile, e la prima variazione al bilancio di previsione, da 20 mila euro, per la piscina. All’ordine del giorno anche l’approvazione del numero delle rate e delle scadenze della Tarip.

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