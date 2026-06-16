VaiOnline
I punti.
17 giugno 2026 alle 00:32

In Aula si parla anche di barracelli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non solo l’affidamento della piscina di Farcana e la questione Pratosardo, ma anche la situazione amministrativa e organizzativa della Compagnia barracellare. Sono i temi che approderanno all’esame del Consiglio comunale di Nuoro, convocato oggi dal presidente Elia Carai, dalle 15.30 con ultimo appello alle 16.30, e si aprirà con interrogazioni e interpellanze. Tra queste, oltre alle osservazioni formulate dal Comune sul Piano di individuazione delle zone di accelerazione per gli impianti di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili a Pratosardo, a tenere banco il dibattito sulla situazione dei barracelli.

All’ordine del giorno una variante al Piano urbanistico per la realizzazione di un tratto fognario in via Flumendosa e la servitù di un elettrodotto e di passaggio su un’area comunale di viale Sardegna. Si discuterà di un debito fuori bilancio da poco meno di 8 mila euro per una sentenza del Tribunale civile, e la prima variazione al bilancio di previsione, da 20 mila euro, per la piscina. All’ordine del giorno anche l’approvazione del numero delle rate e delle scadenze della Tarip.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’inchiesta/1.

Cagliari, la partita dello stadio

La spesa prevista è di 218 milioni, 60 pubblici: tutti i numeri 
l A. Carta, L. Piras
A Olbia per presentare i risultati della campagna Mare e laghi sicuri

Salvini vuole il treno per Nuoro: «Recuperemo anni di ritardo»

Tariffe aeree e marittime, il ministro promette: «Niente aumenti» 
Tania Careddu
La storia travagliata di un’opera strategica per l’immagine della Sardegna

Dal sogno di Cellino a Giulini Un percorso lungo trent’anni

Il no all’impianto a Santa Caterina, la cessione del club e tanta burocrazia per chiudere l’iter del “Gigi Riva” 
Lorenzo Piras
Reportage

Raccolto dimezzato per le erbe infestanti: agricoltori disperati

Un’annata da dimenticare per le aziende dell’Alta Marmilla  
Mariella Careddu
Il lutto

Addio a Ruini, eminenza grigia della Chiesa

Custode dei valori cattolici, l’ex presidente della Cei è morto a 95 anni 