In Aula si forma il gruppo del partito Progressista 

Il partito Progressista entra ufficialmente nel Consiglio comunale di Oristano e lo fa con l’adesione di tre esponenti provenienti dall’area politica di Renato Soru. Maria Obinu, Giuseppe Obinu e Umberto Marcoli hanno infatti scelto di aderire al partito guidato da Massimo Zedda. L’annuncio è arrivato durante la direzione regionale del partito Progressista ospitata a Oristano, alla presenza di amministratori e dirigenti provenienti da tutta l’Isola. Nel comunicato stilato dal partito si parla di un ingresso «estremamente importante», capace di rafforzare la presenza progressista nell’Oristanese e di rappresentare «un segnale di fiducia verso il progetto politico progressista sardo». Il passaggio dei tre consiglieri, che in Aula siedono sotto il simbolo di Alternativa sarda Progetto Sardegna, conferma i movimenti in corso nel centrosinistra dopo le ultime regionali.

«Siamo convinti che si possa costruire un cammino positivo per Oristano, in un’ottica di crescita e sviluppo per il territorio - hanno dichiarato Maria Obinu, Giuseppe Obinu e Umberto Marcoli – Abbiamo scelto di aderire al partito Progressista perché crediamo nella necessità di rafforzare uno spazio politico serio, credibile e vicino alle persone».

Nell’assemblea è stata ribadita la volontà di costruire un “patto federativo” con il Pd, puntando a consolidare un’area progressista alternativa al centrodestra. ( m. g. )

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