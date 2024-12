In Aula si discuterà di aliquote e detrazioni Imu 

Ultimo seduta di Consiglio comunale dell'anno (salvo convocazioni a ridosso di Capodanno) a San Sperate. La seduta è fissata per lunedì 23 dicembre alle 18.30 nel municipio di via Sassari. L'ordine del giorno prevede sei punti.

Si parte con l'approvazione del verbale della seduta del 26 novembre. Successivamente, si discuterà un nuovo aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici 2024-26, comprensivo dell'elenco annuale per il 2024 e del piano triennale di beni e servizi. In programma anche la definizione delle aliquote e delle detrazioni per l’Imu 2025. Questo è un argomento molto sentito anche in virtù della promessa del sindaco Fabrizio Madeddu di cercare di «non pesare sulle tasche dei cittadini», come aveva dichiarato a proposito degli eventuali sacrifici che il Comune potrebbe affrontare dopo la sentenza a proposito degli espropri di Santa Suja. Si affronterà poi una variazione al bilancio preventivo per includere finanziamenti legati al Pnrr. A seguire la ratifica di una variazione urgente al bilancio già deliberata dalla Giunta il 29 novembre. Infine, si discuterà l’adozione definitiva del nuovo piano di risanamento urbanistico di Crabili Mereu, con l'accoglimento delle osservazioni inviate dal servizio tutela del paesaggio della Regione . A proposito del risanamento, lo scorso febbraio l’amministrazione aveva espresso la volontà di occuparsi degli abusivismi.

