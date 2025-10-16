In Aula rientrano i politici 

La riunione di insediamento del nuovo Consiglio provinciale è stata una sorta di primo giorno di scuola con molti sorrisi da parte di tutti, dopo oltre dieci anni di commissariamento. L’Aula consiliare di via Carboni era gremita di amministratori locali, parenti, amici e rappresentanti politici, tutti presenti per celebrare questo nuovo inizio.

Il giuramento

Il presidente, Paolo Pireddu, ha guidato la seduta di insediamento e, dopo la convalida degli eletti, ha indossato la fascia blu e letto la formula di giuramento. Un momento di grande emozione per il giovane sindaco di Villaurbana, investito da un compito indubbiamente prestigioso. All’ordine del giorno era poi prevista la presentazione delle linee programmatiche, ma Pireddu ne ha annunciato il ritiro.

«Le illustrerò – ha sottolineato - soltanto dopo che il Consiglio approverà le modifiche allo statuto e il regolamento consiliare». Nel suo intervento di ringraziamento a sindaci e consiglieri comunali che lo hanno scelto, Pireddu ha messo in luce come «l’obiettivo principale deve essere quello di portare la Provincia al centro della politica e lavorare con uno spirito di servizio nel solco di quanto hanno fatto tutti gli amministratori che ci hanno preceduto. Ci impegniamo – ha aggiunto - perché in questi due anni possiamo tutti insieme, maggioranza e minoranza, scrivere pagine di buona politica».

Il vice

Il presidente, sempre in attesa dello statuto, non ha di conseguenza assegnato formalmente le deleghe ai consiglieri di maggioranza ma ha comunque comunicato di affidare la carica di vicepresidente al sindaco di Zeddiani, Claudio Pinna. «Ringrazio il più votato dei consiglieri, Andrea Grussu, per aver fatto un passo all’indietro in uno spirito di squadra sulla nomina alla carica di vice presidente», ha comunque sottolineato Pireddu.Dopo Pireddu sono intervenuti i consiglieri Renzo Ponti, Claudio Pinna, Laura Celletti, Federica Piras, Andrea Grussu, Angelo Masala, Antonio Iatalese, Giuliano Uras, Domenico Gallus e Massimo Blandino.

Le deleghe

Ai margini della riunione si è saputo che i partiti del centrodestra, in attesa di assegnare ufficialmente le deleghe, hanno raggiunto una intesa sugli ambiti di competenza dei consiglieri di maggioranza.

Giuliano Uras di Forza Italia si occuperà di viabilità, Claudio Pinna dei Riformatori di bilancio e istruzione, compresa Università ed edilizia scolastica, Massimo Blandino di Forza Italia turismo e spettacolo, Antonio Iatalese dell’Udc cultura, politiche giovanili e personale, Andrea Grussu di Fratelli d’Italia ambiente e sport, Domenico Gallus del Partito sardo d’Azione welfare territoriale e sanità.

