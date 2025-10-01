In Aula pochi consiglieri: la seduta è annullata e la minoranza attacca 

Seduta semideserta al Consiglio comunale di Sestu, martedì sera, e si scatena lo sdegno della consigliera di opposizione Valentina Meloni, di Progetto per Sestu, che punta il dito su un problema di organizzazione e di tempi. «Si sono presentati solo otto consiglieri di maggioranza. Questa è la conseguenza del fatto che gli atti siano predisposti all'ultimo momento e non ci siano i tempi per consentire ai consiglieri di organizzarsi», fa notare la consigliera Meloni. «La conferenza dei capigruppo si riunisce per mettere i consiglieri di fronte al fatto compiuto e a una unica data utile, quella della scadenza dei termini. Giovedì scorso si è tenuta la commissione Affari istituzioni per esaminare i punti e subito dopo quella dei capigruppo perché era l'ultimo giorno utile per poter convocare il Consiglio. Accade così che non si riesca ad essere presenti e non si possa adempiere ai doveri di consigliere, col rischio per l'ente di incorrere in sanzioni».

All’ordine del giorno era l’approvazione del bilancio comunale, un punto di grande importanza. Il presidente del Consiglio, Antonio Manca, ha atteso per mezz’ora, ma con 10 presenti e 11 assenti non restava che annullare la seduta rinviandola alla seconda convocazione, stasera alle 18.45.

C’è chi non è riuscito a venire perché aveva impegni personali, chi un turno di lavoro, qualcuno ha fatto una corsa e solo per un paio di minuti non è arrivato in tempo. «Spetta alla maggioranza garantire i numeri. Invece già ad agosto è stato possibile avere il numero minimo per un'approvazione grazie alla minoranza», chiude Valentina Meloni.

RIPRODUZIONE RISERVATA