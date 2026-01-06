VaiOnline
Arbus.
07 gennaio 2026 alle 00:57

In Aula non c’è il numero legale La seduta salta tra le polemiche 

Consiglio comunale tra le feste e le polemiche ad Arbus. A suscitare i malumori è la decisione del sindaco, Paolo Salis, di convocare l’Aula per il 29, nonostante diversi suoi consiglieri e assessori avessero comunicato l’assenza per precedenti impegni. E così, in assenza del numero legale, l’incontro è stato rinviato al giorno dopo in seconda convocazione: l’ultima fu nel 2004 e finì con la caduta della Giunta.

«Ormai – ricorda il capogruppo di minoranza, Michele Schirru - la frattura nel gruppo di maggioranza è del tutto evidente. La volta scorsa siamo stati noi a consentire il numero, ora basta». Fra contestazioni e richieste di chiarimenti, il dibattito si è acceso sulle interrogazioni, in particolare sulla sagra dell’ovicaprino. «A parte il fatto - ha detto Schirru - che arriva in Aula tre mesi dopo la presentazione, c’è stato tutto il tempo per chiarire ai cittadini come mai la sagra, finanziata con seimila euro di bilancio, non si è svolta. Come mai? I soldi, che fine hanno fatto?».

Per Schirru il fatto «testimonia l’incapacità politico-amministrativa dell’assessora all’Agricoltura, Sara Vacca, che ha organizzato la sagra». Ribatte l’assessora: «È venuta meno la collaborazione dell’associazione interessata, sono rimasti in pochi e non si mettono d’accordo. La stessa Pro loco non ha potuto per altri impegni». Dura la replica di Schirru: «Ingiusto scaricare le responsabilità sui volontari. Spetta alle istituzioni, in questa caso a Lei, trovare l’unità e non alimentare divisioni».

