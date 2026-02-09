VaiOnline
Selargius.
10 febbraio 2026

In aula l’italiano diventa un gioco 

La dirigente Aroni: «Un lavoro trasversale e creativo che dà risultati» 

Nella scuola media di via delle Begonie l’italiano si impara giocando. Una modalità didattica originale sbarcata nell’istituto del Comprensivo 2 di Selargius grazie al professore di Lettere e storia Corrado Zedda, apprezzata dagli studenti del tempo prolungato che dopo diversi progetti creati ad hoc - su Dante, Napoleone e studio dei verbi - hanno messo su un vero e proprio gioco di società su Leopardi con tanto di marchio della scuola.

Gli alunni

«Imparare l’italiano così è divertente», dicono entusiasti gli alunni della 3A, già protagonisti anche nei campionati di matematica e scienze a livello nazionale.Tutto è iniziato con “Verbopoli” due anni fa. «Una competizione costruita sul modello del Monopoli che mette al centro la conoscenza dei verbi», ricorda l’insegnante di Italiano, «l’interesse e la curiosità che ha suscitato fra gli studenti mi ha convinto a continuare con altri progetti simili». E così è stato: il percorso extra lezioni è proseguito lo scorso anno con Dante e quest’anno con Napoleone, entrambi protagonisti di due giochi di società che seguono le regole del gioco dell’oca.

Gli insegnanti

«Per il Sommo poeta della Divina Commedia ci siamo inventati una sorta di gara a caselle che consente di farlo uscire dal girone dell’Inferno», racconta il professore, «e ad ogni tappa c’è ovviamente una domanda sull’opera». Percorso simile per Napoleone, che però - nel gioco scolastico - riesce a fuggire dall’esilio a Sant’Elena. «Un finale diverso dalla realtà, ma la finalità del gioco è fare un quiz che richiede uno studio approfondito».Da alcune settimane l’orario prolungato è dedicato a “Recanati”, il gioco di società su Leopardi inventato interamente dagli studenti selargini con la regia del loro insegnante di italiano: personaggi dell’epoca, penalità, e ad ogni tappa viene chiesto di recitare una poesia a memoria - l’Infinito e la Ginestra in primis - oppure i principi fondanti del romanticismo e il neoclassicismo, per citare alcune delle domande del gioco. C’è anche il logo della scuola nella scatola, insieme all’indicazione su età e numero di giocatori previsti.Un metodo di studio vincente confermato dall’entusiasmo degli stessi alunni, tutti coinvolti - nessuno escluso - nella costruzione del gioco di società. «Studiare mentre si gioca è più bello, è come se fosse un’interrogazione ma nel frattempo ci divertiamo», dicono Rebecca e Sofia a nome di tutta la classe.

La dirigente

Il progetto è stato sposato subito dalla dirigente scolastica, Claudia Aroni: «Sono molto orgogliosa del lavoro fatto dai ragazzi e dal professor Zedda, un lavoro trasversale e creativo che ha consentito di mettere in pratica le competenze acquisite nel percorso di studio». Un lavoro che prosegue con I Promessi sposi di Manzoni, al centro di un nuovo gioco di società - targato 3A - work in progress.

