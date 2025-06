In Aula le regole sulle telecamere 

Nuova seduta del Consiglio comunale giovedì dalle 18.30, nel Municipio in via Scipione a Sestu, oppure in seconda convocazione lunedì prossimo. Diversi argomenti sul tavolo: si parlerà di una variazione al bilancio di previsione, che dovrebbe destinare più risorse a varie opere. Altro tema interessante le tariffe della Tari, e ci sarà pure una mozione sul trasporto pubblico, proposta dalla capogruppo Pd Michela Mura. Molto atteso pure il voto sul regolamento degli impianti e sistemi di sorveglianza. Dopo i furti recenti di panchine, e l’abbandono continuo di rifiuti, tanti cittadini chiedono più telecamere: «Uno strumento moderno, conforme alla normativa europea, che ci permette di rafforzare il controllo del territorio, tutelare l’ambiente e rispondere con maggiore efficacia alle richieste dei cittadini», spiega la sindaca Paola Secci. (g.l.p.)