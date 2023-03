In Aula le interrogazioni slittano, minoranza all’attacco 

All’ordine del giorno erano tre argomenti, ma due sono stati rinviati. E così il Consiglio comunale ha esaminato soltanto il punto relativo all’aliquota Imu per l’anno in corso approvato con i soli voti della maggioranza mentre i consiglieri di opposizione si sono astenuti. Nessuna variazione e pertanto l’imposta rimarrà uguale rispetto allo scorso anno. Sul rinvio delle interpellanze presentate dalle minoranze consiliari unite sula situazione dei loculi in cimitero e sugli spazi pubblici in occasione del carnevale, si registrano le proteste da parte dell’opposizione. «Con motivazioni discutibili riguardo l’impossibilità da parte dei responsabili degli uffici di riferimento di poter adempiere per tempo a quanto richiesto – sottolinea Rosalia Acca del gruppo Per Bosa - tale ingiustificabile ritardo costituisce un ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo di un consigliere comunale e una violazione dei diritti normativi e delle garanzie costituzionali a tutela dell’espletamento del suo mandato. Se fossi stata alla prima esperienza amministrativa avrei accolto le giustificazioni addotte dal sindaco, ma poiché sono già alla terza consiliatura, penso che Il sindaco Casula abbia necessità di più tempo per una risposta scritta, a lui più congeniale. Noi attendiamo il confronto in aula, senza sconto alcuno». ( s. c. )

