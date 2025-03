In Aula la mozione contro l’assessora 

Martedì approda sui tavoli del consiglio comunale di Siniscola, la mozione presentata dai gruppi di minoranza contro l’assessora ai Servizi sociali, con delega anche di vice sindaco, Angela Bulla. Una richiesta di dimissioni presentata dalle opposizioni, che però dai rumor che trapelano dalla maggioranza, sarebbe destinata a finire con un nulla di fatto. La coalizione che sostiene il sindaco Gian Luigi Farris, ha già fatto sapere di essere unita a difesa della Bulla, rigettando le accuse mosse dalla controparte che a sua volta aveva fortemente criticato l’operato dell’assessora dichiarandolo insoddisfacente. I presupposti per assistere ad un confronto assai infuocato ci sono tutti, tant’è che le due parti affilano già le armi per portare avanti le rispettive posizioni. Da settimane infatti, i toni tra i due schieramenti sull’argomento si sono fatti roventi. I rappresentanti dell’assemblea civica saranno chiamati ad esprimersi su diversi altri argomenti di grande interesse. Tra questi un debito fuori bilancio di 60 mila euro, legato ad un verdetto del Tar che condanna il Comune di Siniscola a risarcire un privato, su una vecchia procedura di esproprio per la realizzazione del serbatoio d’acqua di Montelongu a la Caletta, che era rimasta bloccata per un trentennio. Di grande interesse l’acquisizione di diverse aree regionali al patrimonio comunale. (f. u.)

