In Aula la maxi variazione di bilancio da 10 milioni 

Altri 800mila euro per chiudere la partita degli espropri nel piano di zona di Sant’Anastasia, con un tesoretto totale di oltre 3 milioni messo da parte dal Comune, 700mila invece sono destinati per coprire le ulteriori spese da sostenere a causa dell’aumento dei prezzi nei lavori pubblici. Via libera - in Giunta - alla maxi variazione di bilancio che spalma l’avanzo accantonato con fondi - disponibili in cassa e finanziati dalla Regione - vincolati a destinazioni precise.

La manovra - per un totale di 10 milioni - passerà ora in Consiglio per il sì definitivo. «Una variazione finanziaria resa possibile grazie al fatto che dall’inizio della consiliatura abbiamo operato con prudenza ed equilibrio, rispettando sempre le scadenze», sottolinea il vicesindaco con delega al Bilancio Tore Sanna. Fra le priorità c’è sempre Sant’Anastasia, dove da anni pendono diversi contenziosi sugli espropri avviati nel 2003 e non pagati a suo tempo dal Comune ai proprietari dei lotti. «Ora si inizia con l’acquisizione sanante», spiega Sanna. Nella lista ci sono - fra le tante voci - anche 850mila euro per l’erogazione degli arretrati contrattuali al comparto Funzioni locali per il biennio economico 2022 – 2024, in favore del personale dipendente, dei dirigenti e del segretario generale; 20mila per eventuali demolizioni di fabbricati abusivi; oltre 2 milioni per i Servizi sociali e la pubblica istruzione. E 200mila per la manutenzione e la sistemazione straordinaria di vie, strade, piazze e marciapiedi. (f. l.)

