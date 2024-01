In Aula la manovra da 44milioni  

Dopo il via libera in Giunta, il bilancio di previsione approda in Consiglio comunale per la tappa finale. Prima l’illustrazione della manovra finanziaria del Municipio di Selargius - poco più di 44milioni di euro per l’anno appena iniziato - da parte dell’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu, comprese le relazioni da parte di tutti gli assessori presenti in Giunta.

«Questo è uno dei momenti più significativi per la programmazione dell’ente», ha evidenziato Porqueddu durante l’illustrazione del bilancio di previsione nell’aula di piazza Cellarium. Nessun rincaro su Imu e Irpef, con un gettito di previsione che per l’imposta municipale unica equivale a 2 milioni e 150mila euro, 850mila euro per l’Irpef. Per quanto riguarda la Tari la previsione di incasso è di 4 milioni e 800mila euro, che sarà «oggetto di revisione nel corso dell’anno sulla base di quelle che saranno le nuove direttive di Arera, con le tariffe da approvare entro il 30 marzo».

Nonostante il periodo di crisi economica generale non ci sarà nessun taglio ai servizi essenziali, ma diverse voci al momento senza risorse, dal soccorso civile alle politiche del lavoro e l’agricoltura, per citarne alcune.«Questa manovra economica getta le basi di un bilancio che dovrà essere sviluppato nel corso dell’anno, senza trascurare nessun settore e con l’obiettivo di migliorare i servizi per i nostri cittadini», le parole del sindaco Gigi Concu. In settimana è in programma la discussione del bilancio e la votazione finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA