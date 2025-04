In aula la fidanzata dell’ucciso 

Alessia Murru era legata sentimentalmente a Riccardo Muceli. Erano fidanzati da dieci anni e insieme volevano costruire una famiglia. Sogni e progetti di vita spezzati il 12 gennaio 2022 quando l’allevatore di 38 anni, di Gairo, era stato ucciso a fucilate nel suo ovile di S’Ansertura, in agro di Jerzu. La ragazza di 32 anni, anche lei di Gairo, era in aula e si è costituita parte civile nel processo per l’omicidio del suo sposo perché vuole accertare la verità e rompere il muro di omertà. La sua costituzione è stata ammessa dalla gup del Tribunale di Lanusei, Giulia Aresu, che ieri mattina ha aperto il procedimento in cui l’unico imputato è Matteo Piras (26), di Osini. Oltre alla ragazza, assistita dall’avvocata Michela Pusceddu, si sono costituiti parte civile altri tre familiari della vittima: Mario e Giacomo Muceli, padre e fratello di Riccardo, tutelati da Patrizio Rovelli, la mamma, Maria Carmina Porcu (avvocato Fabrizio Rubiu). Ha scelto di non costituirsi parte civile l’altro fratello di Riccardo, Valentino (Rovelli), che presenzierà alle udienze future solo in veste di persona offesa ai fini di accertare la verità.

L’udienza

L’unico imputato per il delitto di Riccardo Muceli non era presente in aula. C’erano i suoi avvocati, Francesco Serrau e Maurizio Corda. L’udienza preliminare del processo in cui Matteo Piras deve difendersi dall’accusa di omicidio premeditato e porto d’arma si è conclusa con il rinvio al 10 giugno prossimo per la discussione. Davanti alla procuratrice, Paola Dal Monte (inizialmente le indagini erano state coordinate dal sostituto Gualtiero Battisti e poi, dopo il suo trasferimento in Piemonte, passate in mano alla collega Morra prima della procuratrice capo), la gup, Giulia Aresu, ha ritenuto opportuno rinviare il processo dopo appena cinque minuti in virtù del fatto che è imminente il suo trasferimento al Tribunale di Cagliari. Dunque il 10 giugno il procedimento riprenderà davanti al gup designando.

L’agguato

La sera del 12 gennaio 2022 nella vallata di Pelau, killer aveva sparato sul fianco di Riccardo Muceli, che aveva pure tentato di ripararsi dai colpi sollevando il braccio sinistro mentre era al volante del suo pick-up, all’uscita del suo ovile. Il killer aveva esploso due colpi di fucile calibro 12 caricato a pallettoni. Che non avevano lasciato scampo alla vittima predestinata.