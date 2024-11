In Aula intesa sulle aree idonee ma senza riferimenti urbanistici: non si potrà fermare l’assalto 

«La proposta di iniziativa popolare subito in commissione». Nel Consiglio regionale che ha impresso un’accelerata all’esame del ddl Aree idonee, una parte consistente della minoranza chiede «uno spazio adeguato» per la Pratobello 24. «Daremo ancora battaglia in Aula», ha annunciato ieri il capogruppo di Forza Italia Angelo Cocciu, «noi abbiamo sposato dal primo momento la proposta sottoscritta da 210mila sardi, perché abbiamo compreso immediatamente che si tratta della soluzione migliore da adottare in questo momento per bloccare la speculazione energetica». Di certo, ha aggiunto, «non sarà il ddl Aree idonee a bloccarla». Durante la riunione dei capigruppo della mattina, FI e Lega hanno proposto alla maggioranza di portare la Pratobello nei parlamentini dell’Urbanistica e dell’Industria. «Ma questa iniziativa è stata respinta», ha sottolineato Cocciu, «abbiamo anche suggerito una nuova audizione dei rappresentanti dei Comitati promotori, e anche questo c’è stato negato.

La battaglia

Per questo continueremo a portare avanti la nostra battaglia, per ribadire il no all’eolico selvaggio». Concetti ribaditi da Alessandro Sorgia della Lega: «Mi sono espresso da subito negativamente sull’azione della Giunta. Il ddl all’attenzione dell’Aula è inadeguato. Abbiamo cercato di migliorarlo ma non si può sottacere la mancanza di rispetto della maggioranza verso la democrazia». Piero Maieli (FI) ha spiegato che «non volevamo essere in alcun modo complici del ddl della Giunta. È un provvedimento voluto solo dalla maggioranza, difeso in modo irragionevole, con totale mancanza di ascolto del popolo di Pratobello». Per Gianni Chessa (FI), «è impensabile che il Consiglio ignori 210mila firme della proposta popolare».

Ieri, mentre i consiglieri di FI e Lega hanno abbandonato i lavori, l’Aula ha approvato l’articolo 1 del ddl 45. Un’accelerata figlia dell’intesa tra gli schieramenti. Nel pacchetto, una serie di emendamenti dell’opposizione approvati all’unanimità. In ogni caso, ha precisato il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca, «non è stato raggiunto alcun accordo. Questi sono i correttivi minimi, nel rispetto dei ruoli. La minoranza ha detto in tutti i modi che il dibattito avrebbe dovuto comprendere anche la Pratobello 24, e che comunque il ddl Aree idonee avrebbe dovuto contenere alcuni dei principi della proposta firmata da 210mila sardi. Abbiamo registrato l’apertura della maggioranza solo su questo secondo punto. Adesso, in tutti i modi, stiamo provando a migliorare una legge (le Aree idonee) nata male, che dal nostro punto di vista era da riscrivere».

Correttivi

Uno degli emendamenti approvati ha la prima firma di Paolo Truzzu (FdI) e prevede il riferimento a principi statutari nel testo delle Aree idonee. «Grazie al lavoro della minoranza lo Statuto sardo è da oggi a pieno titolo uno dei principi fondamentali della legge sulle aree idonee». Tuttavia, è l’idea che serpeggia in alcuni settori della minoranza di centrodestra e nel mondo dei comitati, «l’utilizzo dello Statuto è solo una facciata, in realtà non si toccano le norme urbanistiche, è un modo per depotenziare la Pratobello». (ro. mu.)

