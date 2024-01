In aula il video: la ragazza scherza  

Tempio. Sono le 7,20 del 17 luglio 2019, lo sfondo è quello della veranda della villetta della famiglia Grillo, a Porto Cervo. Vittorio Lauria inquadra con uno smartphone una ragazza, che scherza e mostra il dito medio. Pochi secondi di filmato, che ieri mattina sono stati mostrati alla presunta vittima del processo Grillo, davanti ai giudici del Tribunale di Tempio. Vittorio Lauria, insieme a Ciro Grillo, Francesco Corsiglia ed e Edoardo Capitta, è accusato di stupro. La ragazza che scherza è la studentessa che sarebbe stata violentata. Il video ha un orario preciso, è geolocalizzato, ed è stato realizzato dopo la presunta violenza subita dalla vittima e attribuita al solo Francesco Corsiglia e prima di quella contestata a tutti gli imputati. Viene mostrato alla studentessa in aula, è un colpo di scena, ma anche uno dei momenti di massima tensione dell’udienza. Il video è stato effettuato con il telefono della presunta vittima e ora è entrato, drammaticamente, nel processo.

«Non voglio restare»

Quando nel monitor scorrono le immagini, la ragazza mostra sofferenza, le difese le contestano le pesanti incongruenze con la ricostruzione da lei resa ai Carabinieri durante le indagini. Gli avvocati dei quattro ragazzi segnalano ai giudici che il video è incompatibile con le dichiarazioni della vittima. È stata una prova dura per la studentessa milanese, assistita dall’avvocata Giulia Bongiorno. Ha chiesto e ottenuto di deporre protetta da un drappo nero, ma non che le domande le fossero rivolte solo dal presidente del Tribunale. E quando è stato annunciato che per la prima volta sarebbe stato mostrato in aula un video (in tutto sono quattro) che documenta quanto avvenuto a villa Grillo, la ragazza ha chiesto di uscire. Ha commentato la Bongiorno: «Un gesto di rispetto nei confronti della mia assistita». E forse nessuno dei video sarà più mostrato in aula. Oggi si riprende con il controesame dell’avvocato Mariano Mameli.

