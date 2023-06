In Aula il rendiconto 2022 

Rendiconto della gestione per l’esercizio 2022, regolamento comunale per l’uso delle aree sgambettamento cani e istituzione del “Comparto unico Ras Enti Locali”. Sono i tre punti all’ordine del giorno nel prossimo Consiglio comunale e messi nero su bianco nella convocazione, inviata dal presidente, Gino Emanuele Melis ai consiglieri. L’appuntamento è per giovedì alle 9.30 nell’Aula di via Giofra. Verranno anche approvati i verbali delle sedute precedenti. Spazio anche alle interrogazioni dei consiglieri.

