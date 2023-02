In Aula il regolamento sulla street art 

Il regolamento sulla street art approda in Consiglio comunale per il sì definitivo. Il documento, approvato in Giunta e tornato alcune settimane fa nella commissione competente per gli ultimi dettagli, è all’ordine del giorno della riunione in Comune di martedì prossimo.

Dopo il via libera del Consiglio partirà l’iter per realizzare murales, scritte, immagini o installazioni nei muri della città. Il nuovo regolamento disciplina le attività di street art realizzate su spazi di proprietà del Comune ma anche sulle facciate messe a disposizione da altri soggetti pubblici o da privati che ne autorizzino l’uso. All’amministrazione comunale spetterà individuare i progetti da realizzare sugli spazi identificati tramite bandi pubblici, mentre per quanto riguarda la partecipazione saranno necessarie le foto dei murales eventualmente già realizzati dall’artista, un bozzetto a colori raffigurante il progetto dell’opera proposta, con l’indicazione dettagliata di dimensioni e tecnica di esecuzione, e la descrizione del messaggio che si intende trasmettere.

Fra i punti in discussione martedì c’è anche un’interpellanza sull’attività dello sportello linguistico - primo firmatario Tonio Pani del Psd’Az - un ordine del giorno proposto da Christian Stevelli del Gruppo Misto sulla modifica delle tariffe del canone patrimoniale. Nell’elenco della convocazione del Consiglio risulta anche la proposta della consigliera comunale di Rinascita Anna Maria Demurtas sull’affissione di targhe nelle scuole con il numero antiviolenza 1522, l’ordine del giorno sui diritti negati alle donne di Iran e Afghanistan - prima firmataria Ketty Giua - e una modifica al piano particolareggiato del centro storico.

