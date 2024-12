In Aula il piano del centro storico: sì alle modifiche 

Le novità riguardano, in parte, vecchi errori materiali sulla classificazione di immobili, in altre l’interpretazione definitiva di alcune norme che “frenavano” lo sviluppo. Il Consiglio comunale (con la sola maggioranza, astenuta l’opposizione) dice si alla “variazione non sostanziale” del piano particolareggiato del centro storico approvato tre anni fa.

«In vigore da tre anni, la quotidianità ha messo in evidenza che quel piano», indispensabile per consentire a tanti privati di ricostruire edifici crollati da decenni con la massima tutela dei caratteri storici e architettonici della città, «aveva bisogno di un aggiornamento», spiega l’assessore alla Pianificazione strategica e Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu. Il piano, come noto, individua immobile per immobile del centro storico di Cagliari e di Pirri e ne definisce i gradi di tutela, riqualificazione e trasformazione. «Ci sono diverse situazioni che sono mutate rispetto a quando è stato approvato il piano, la variazione permetterà quindi lo sblocco di tante pratiche e la definizione chiara e precisa di norme che erano invece poco chiare», spiega ancora l’assessore Lecis Cocco Ortu. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA