«In Aula il Giovedì santo? Non verremo» 

L’amministrazione comunale di Assemini tra due fuochi: una parte dell’opposizione fino a qualche giorno fa chiedeva la convocazione del consiglio comunale, l’altra si lamenta del fatto che la seduta sia stata convocata nel mezzo della Settimana santa.

Cinque giorni fa il consigliere pentastellato Sandro Sanna protestava a gran voce sui social per la mancata convocazione, ormai da 55 giorni, dell’assemblea municipale: «Il sindaco e la sua coalizione si sono presentati come quelli dell’ascolto ma non convocano nemmeno il Consiglio». Gli aveva risposto la consigliera Niside Muscas con un ironico mea culpa : «Allora è colpa mia o del ricorso». Venerdì l’attesa convocazione è stata pubblicata nell’albo pretorio: appuntamento fissato per giovedì 28 marzo alle 17 con un ordine del giorno da otto punti (risposte a due interrogazioni, tre mozioni e l’approvazione delle modifiche al regolamento per la gestione dell’ecocentro e allo statuto dell’Associazione italiana città della ceramica). «Intolleranza inaccettabile», ha tuonato mattina il portavoce di Fratelli d’Italia, Massimo Carboni.

Questione di fede

Perché? «Sessanta giorni senza Consiglio comunale – scrive Carboni – e si convoca il Giovedì Santo. I consiglieri comunali Stefano Demontis, Sabrina Stara e Niside Muscas non parteciperanno: non vogliamo calpestare la fede cristiana della minoranza dei praticanti, ma al contrario rispettarla e valorizzarla. Perché il cristianesimo non è solo religione, ma inconscio collettivo e cultura. Il 28 marzo staremo con le nostre famiglie per condividere le liturgie del Giovedì santo».

Prosegue la consigliera Niside Muscas: «Il triduo pasquale che inizia col Giovedì Santo è il momento più importante per celebrare la nostra fede e stupisce che una amministrazione attenta a tutte le minoranze abbia deciso di non dare seguito alla richiesta di rinvio ad altra data, anche considerando il fatto che all’ordine del giorni vi sono interrogazioni e mozioni che attendono da mesi. Non ravvedo l’urgenza di farlo in Settimana santa calpestando il rispetto di chi a queste feste dà l'importanza che meritano».

«Polemica strumentale»

Stronca le polemiche il presidente del consiglio Alberto Nioi: «Ribadisco la posizione espressa dal sindaco qualche giorno fa: il Consiglio comunale si convoca quando occorre. Io peraltro ho l’abitudine di consultarmi con i capigruppo e in questo caso la maggioranza assoluta dei colleghi non ha sollevato obiezioni. Mi pare la solita polemica strumentale della solita parte di opposizione (non tutta) che ha sempre da ridire su tutto. Il mondo va avanti anche in periodi importanti per i fedeli, cristiani e non: si pensi agli ospedali, ai servizi pubblici, ai trasporti. È una questione di priorità che ciascuno si dà – conclude Nioi – e i consiglieri che riterranno più importante fare altro sono liberi di farlo».

