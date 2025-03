In Aula il festival di lingua e letteratura sarda 

Una settimana di incontri, presentazioni di libri e attività per i bambini. Tutto rigorosamente in sardo. Dal 17 al 22 marzo Dolianova ospita “Po cantu Patiolla” primo festival di lingua e letteratura sarda organizzato dall’associazione “Atobius” in collaborazione con lo sportello linguistico del Comune. «L’idea è quella di mostrare a tutti che in sardo, come in tutte le lingue, si può esprimere qualsiasi concetto - dice il presidente di Atobius Alessandro Picciau - sarà anche l’occasione per far conoscere cosa si è fatto e cosa si sta facendo per la valorizzazione del nostro idioma».

Il festival aprirà i battenti il 17 marzo in aula consiliare con la presentazione di “Eva e Petra”, il libro di Gianni Loy che rievoca l’eccidio di Buggerru del 1904. Il 18 marzo spazio alla poesia con la partecipazione di Anna Cristina Serra. Il 19 marzo Natascia Muscas e Lisandru Garau presenteranno il libro “Unu pipiu malu e aterus contus” mentre il giorno successivo l’archeologo Nicola Dessì racconterà la civiltà nuragica ai più giovani. Il 21 marzo Peppe Corongiu presenterà il suo romanzo distopico “S’intelligèntzia de Elias”. Chiusura il 22 con una tavola rotonda sull’uso del sardo e la politica linguistica regionale. Tutti gli eventi si terranno alle 18.30.

