In Aula fuoco amico sulla Giunta 

La richiesta non è nuova: maggiore condivisione e più meticolosità nelle risposte. Se, però, a bacchettare la Giunta non è l’opposizione ma la stessa maggioranza, significa che i consiglieri di Forza Italia non sono gli unici ad esprimere critiche nella coalizione guidata da Massimiliano Sanna. La discussione sulla maxi variazione di bilancio, portata in Aula velocemente con delibera diretta dall’assessore al Bilancio, Luca Faedda, è stata il pretesto per una ramanzina a 360 gradi che il capogruppo di Oristano al Centro, Giuliano Uras, ha rivolto all’intero esecutivo, con due focus principali: Fondazione Oristano e Centro intermodale.

La prima critica

«Quando in commissione ci siamo trovati di fronte una variazione di 8 milioni da fare in due ore, ci siamo posti il problema di rinviarlo - ha esordito Uras, rivolgendosi alla Giunta - È prevalso un senso di solidarietà di maggioranza e comprensione delle urgenze e abbiamo trovato un escamotage, cioè di chiedere che le spiegazioni ci venissero fornite in Aula dagli assessori». Evidentemente, quelle spiegazioni non hanno soddisfatto appieno Uras che ha proseguito: «Ho visto nelle risposte ad alcune interpellanze carenze gravi o atti di sufficienza. Cerchiamo di essere più precisi, lasciamo perdere le cose scritte, le relazioni tecniche, e diciamo davvero a che punto dell’arte siamo».

Il caso Fondazione

È soprattutto sulla Fondazione Oristano che si sono concentrati «i rimproveri bonari» di Uras. Replicando ad un’interrogazione della minoranza, il responsabile della Cultura, Faedda, aveva affermato che la scelta di temporeggiare sulla nomina del direttore era determinata, oltre che da un problema di risorse, dall’esigenza prioritaria di dotare l’organismo di personale dimensionato alle reali esigenze delle sue attività. «Al presidente della Fondazione, Carlo Cuccu, era stato fatto presente che il regolamento prevede delle figure che non sono opzionali e che la nomina del direttore è un dovere - ha ricordato il consigliere di Oristano al Centro - in caso contrario si modifica in fretta lo statuto perché non abbiamo la facoltà di fare ciò che ci pare, non è corretto, tanto più quando due commissioni hanno sollevato lo stesso problema».

Centro intermodale

Poi la richiesta di chiarimenti sui 4 milioni di euro stanziati per il completamento del Centro intermodale. «Ottocentomila euro serviranno a realizzare la rotonda per consentire il passaggio dei pullman da 12 metri - ha spiegato l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu - le restanti somme per ampliare l’area parcheggi e acquistare le telecamere per la vidosorveglianza». Assodato che la convezione per dare avvio ai lavori non è ancora stata chiusa «vorremmo capire esattamente - ha chiesto Uras - le risorse a disposizione che quadro completano? Sono sufficienti a chiudere completamente l’operazione e trasferire la stazione Arst nell’area di via Ghilarza?». Un richiamo alla chiarezza ripreso anche da Davide Tatti e Paolo Angioi (Forza Italia) e Antonio Iatalese (Udc) oltre che dai consiglieri di minoranza. Di parere opposto Fulvio Deriu: «Mi dissocio dalla critica alla Giunta, è dovere di ogni consigliere informarsi sulle azioni dell’esecutivo».

