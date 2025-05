In aula e al parco: duecento bambini a lezione con i cani 

“Perché amo gli animali? Perché sono uno di loro. Perché io sono la cifra indecifrabile dell'erba, il panico del cervo che scappa, sono il tuo oceano grande e il più piccolo degli insetti…”. Ha preso idealmente spunto da una celebre poesia di Alda Merini la prima edizione del progetto di pet therapy “Animal Educando”, che da gennaio ha coinvolto oltre 200 alunni di diverse scuole dell'infanzia e primarie di Pirri e Sant'Elia. Il tutto sotto l'egida della cooperativa Killia, attiva nel settore dell'educazione assistita con un'equipe di educatori e psicologi. Ogni incontro si è rivelato un'opportunità per imparare, condividere e crescere.

Lezioni in classe in compagnia di tre dolcissimi cani (Nala, Yago e Fly) e tante uscite all'aria aperta: l'ultima al parco di Terramaini, insieme ad alcuni ragazzi disabili, per interagire con i gatti della colonia e decorare le cuccette. «Obiettivo: supportare la crescita dei bambini e l'inclusione dei giovani con disabilità attraverso la relazione uomo-animale», ha spiegato Simona Cao, presidente di Killia. Al suo fianco Laura Mureddu, psicologa e psicoterapeuta, che ha illustrato i benefici dell'attività: «Dall'inclusione all'aumento dell'autostima, fino al rispetto per l'ambiente».

Soddisfatto Emanuele Cioglia, presidente della commissione Istruzione della Municipalità. «Un'iniziativa importante nell'ambito del Programma operativo complementare Città metropolitane», ha spiegato. Le foto scattate saranno oggetto di una mostra, su iniziativa della fotografa Sara Argiolas. Un pensiero commosso è andato a Laura Congiu, storica gattara scomparsa di recente, che lascia alla figlia Martina e alle altre volontarie del parco un'eredità di amore sconfinato per la vita e per i gatti.

