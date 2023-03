In Aula dibattito sulle autonomie differenziate 

La legge sulle Autonomie differenziate all’ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale in programma domani. La convocazione decisa dai capigruppo arriva dopo la richiesta delle opposizioni che nei giorni scorsi hanno chiesto le dimissioni del presidente della Regione per i metodi con cui è stata espressa la posizione favorevole della Sardegna in Conferenza delle Regioni. «È stata apposta la firma alla proposta Calderoli senza un minimo di garanzie», è una delle contestazioni, «se non saranno garantite le stesse entrate che ci spettano attualmente, ciò significa mantenere il gap con il resto delle Regioni. Se non c'è un incremento non c'è alcuna possibilità di adeguarsi ai livelli del resto d'Italia».

Un’altra contestazione riguarda il fatto che nel testo approvato dal Consiglio dei ministri, non ci sia alcun riferimento al principio di insularità appena introdotto nella Costituzione. Qualche giorno fa Pais ha incontrato il ministro degli Affari regionali, dal quale è riuscito a ottenere l’impegno di considerare l’inserimento nel testo di un richiamo all’Insularità.

Oggi, intanto, terrà una conferenza stampa sul regionalismo differenziato il presidente della commissione Insularità Michele Cossa.

RIPRODUZIONE RISERVATA