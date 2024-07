In Aula anche il ponte Tirso chiuso 

Tre giornate per discutere 12 punti all’ordine del giorno. Il presidente del Consiglio comunale, Peppi Puddu, ha convocato l’assemblea civica venerdì 26 («e in eventuale prosecuzione lunedì 29 e mercoledì 31») sempre dalle 18 nella Sala consiliare della Provincia, visto che l’Aula degli Evangelisti è ancora chiusa per problemi di sicurezza.

Diverse le interpellanze presentate dalla minoranza e da analizzare, come quella relativa ai lavori di piazza Manno o il degrado (blatte comperse) a Torregrande. Non poteva mancare neppure la “Situazione relativa alle energie da fonti rinnovabili, in particolare energia eolica e ruolo del Consorzio industriale” o la chiusura del ponte Tirso che tanti problemi sta creando. Poi spazio anche alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e agli ennesimi riconoscimenti di debiti fuori bilancio dovuti anche in parte a sanzioni messe dalla polizia locale che evidentemente erano sbagliate. Infine si discuterà di Istar e Scuola civica di musica . ( m. g. )

