Lanusei.
25 novembre 2025 alle 00:19

In attesa della spirometria non ci sono i bagni 

I pazienti, la maggior parte con un’età abbastanza avanzata, non ne possono più di dover fare le corse per raggiungere i servizi igienici. Il disagio è ormai abituale nel reparto di Pneumologia del Nostra Signora della Mercede di Lanusei, che ospita il test della spirometria.

Qui i bagni non ci sono per chi si sottopone ai test e la criticità è datata. Solo che ora i pazienti, anche alla luce di un episodio avvenuto nei giorni scorsi quando un uomo non è riuscito a trattenere i bisogni fisiologici mentre correva verso i servizi, alzano la voce e sollecitano un intervento strutturale per adeguare il reparto: «Non è più accettabile che in un reparto così qualificato, dove le prestazioni ambulatoriali sono sempre eccellenti e le cure amorevoli, non sia prevista un’area riservata ai bagni. Anche perché - dice un gruppo di pazienti che frequenta il terzo piano dell’ala ospedaliera - la maggior parte di noi ha un’età avanzata e correre verso i servizi non è così agevole».

La speranza è che la direzione della Asl possa al più presto porre rimedio a una situazione capace di creare più di un imbarazzo. Per garantire il decoro anche ai pazienti più fragili. (ro. se.)

