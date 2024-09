In attesa del campionato si gioca la Coppa italia 

In attesa del campionato di C1, al via il 5 ottobre, le squadre del massimo campionato regionale hanno iniziato a scaldare i motori con la Coppa Italia. Venerdì e sabato si è disputata la seconda giornata della fase a gironi.

Girone A

Dopo due partite la Fanni Futsal Sassari è in vetta al girone A grazie al 6-1 sull’Ichnos Sassari. A segno A. Pilo, D. Pilo, Karouani, Da Veiga, Fozzi e Fiori. Primo successo per lo ZB Iron Bridge: 5-0 l’Happy Fitness con la doppietta di Serra e le reti di Rarità, Ribas e Lambroni.

Girone B

L’unico pareggio della giornata è arrivato a Villacidro tra Villacidrese e Villasor: 4-4 con la doppietta di Pistori e i gol di Loddo e Rocha per i padroni di casa e le marcature di Mereu (doppietta), Gai e Buckson per gli ospiti. Per decretare la vincente del girone B sarà decisiva l’ultima partita tra Villasor e C’è Chi Ciak, che osservava il turno di riposo dopo il 9-3 alla Villacidrese nella prima giornata.

Girone C

Ha già conquistato la qualificazione per la fase a eliminazione diretta il Villaspeciosa con la seconda vittoria in due gare. Dopo il 5-1 al Domus Chia, la squadra di Arba ha battuto 3-1 - doppietta di Contini e gol di Figus - anche il Portoscuso in trasferta, vincendo matematicamente il girone C.

Girone D

In vetta al girone D ci sono il Città di Cagliari e il Città di Sestu a punteggio pieno. Nell’anticipo di venerdì il Città di Cagliari ha battuto 11-3 il Futsal 4 Mori in trasferta (doppiette di Ferraro, Fois, Tricarico e Foppa e reti di Matza, Paderi e Porru).

Sul campo del Cus Cagliari il Sestu ha vinto di misura per 1-0 col gol di Cossu. La Coppa Italia tornerà il 29 ottobre per le ultime gare della fase a gironi. Sabato la prima giornata deI campionato.

