«In attesa dei parenti al caldo fuori dal Cto» 

Costretti ad attendere i parenti i in cura al Punto del primo intervento, sotto l’effimera ombra di un gazebo distante dalla struttura. Alcuni utenti presenti al presidio ospedaliero del Cto d’Iglesias hanno chiamato i carabinieri.quando fin dalle prime ore del mattino, Orietta Locci (figlia di un 82enne accompagnato in ospedale per accertamenti dopo una caduta) sostiene non sia stato consentito l’ingresso ai parenti presi in carico in una qualsiasi sala d’attesa del servizio: «Non mi è stato permesso di accompagnare mio padre all’interno - spiega - e di attenderlo in un punto al riparo dal caldo. Addirittura non mi è stato consentito sostare nemmeno nel gazebo antistante l’entrata, ma in quello vicino alla sbarra d’ingresso del Ppi. Con me c’erano altre persone nella medesima situazione».

In ospedale

Mancavano pochi minuti alle 9 quando Orietta Locci è arrivata al presidio ospedaliero del Cto per consentire al padre d’essere visitato per via di una caduta che ha procurato all’anziano dei problemi all’occhio e richiesto delle visite per monitorare lo stato di salute: «È stato subito preso in cura - racconta - ma a me non è stato consentito d’entrare nella struttura. Per fortuna mio padre riesce a comunicare tramite il cellulare e ho potuto sincerarmi sulle sue condizioni. Ero assieme a diverse altre persone, alcune anziane, che nella mia stessa situazione sono state fatte “accomodare” sotto un gazebo all’ingresso del servizio, al caldo. Si è trattato di una situazione vergognosa ed inspiegabile, che non dovrebbe accadere, che nessuno è riuscito a spiegarmi. Eppure solo una settimana fa, mi son ritrovata ad assistere un altro mio caro, con la sostanziale differenza che in quell’occasione mi è stato concesso di poterlo fare in una delle sale d’attesa». Orietta Locci non si capacita di un trattamento del genere aggravato dalle condizioni climatiche non certo ideali per un’attesa che avrebbe potuto protrarsi e dopo aver cercato invano di far valere le proprie ragioni decide di contattare i carabinieri.

La protesta

«I carabinieri sono stati gentilissimi e mi hanno spiegato che avrebbero contattato la direzione sanitaria per darmi delle delucidazioni - prosegue la donna - ho fatto un tentativo anche con l’Urp (l’ufficio relazioni con il pubblico) ma mi hanno spiegato che avrei dovuto comunicare le rimostranze tramite l’invio di una mail». Intorno alle 11.30 della stessa mattina i due gazebo, quello in prossimità dell’ingresso alla struttura e l’altro adiacente alla guardiania, erano vuoti, non c’era più alcuna persona ad attendere; malinteso forse superato. Nel frattempo la direzione sanitaria ridimensiona l’accaduto. Contattata telefonicamente, nega quanto raccontato, spiegando che, come avviene quotidianamente, i pazienti possono entrare presso la sala d’attesa e mai nessuno è stato lasciato all’esterno.

