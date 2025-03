«In attesa dei lavori ripulite le discariche» 

La presentazione del piano di riqualificazione di Sant’Elia ha acceso grandi aspettative ma non cancella il presente fatto di degrado. E così i residenti del quartiere, in attesa dei lavori annunciati dal sindaco Massimo Zedda, chiedono che si intervenga almeno per le emergenze. «La pazienza, di fronte a certe situazione, è al limite», spiegano.

Una delle emergenze è la presenza di discariche. Nonostante varie aree vengano ripulite spesso dalle squadre di operatori assunti dal Comune nell’ambito di Lavoras, dopo pochi giorni ricompaiono i rifiuti. La più grande è in piazza Lao Silesu, proprio davanti alle palazzine. Ci sono bustoni pieni di qualsiasi cosa, materiale edile, materassi, elettrodomestici, ruote di auto. Proprio a fianco della discarica ci sono i mastelli condominiali, usati dalle persone che fanno correttamente la differenziata. Un’altra emergenza è quella delle auto incendiate. Alcuni mesi fa la carcassa di un veicolo è stata trovata (poi rimossa) accanto all’Arena Grandi Eventi. Pochi giorni fa, invece, altre due auto sono state date alle fiamme tra piazza Lao Silesu e via Schiavazzi. Una è stata portata via, l’altra non ancora.

