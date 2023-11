In attesa da 8 anni: servono 730 giorni per costruirlo  

Nella relazione che descrive il quadro economico del progetto del nuovo stadio è scritto nero su bianco: «I tempi di realizzazione sono pari a 730 giorni naturali e consecutivi». Due anni esatti per vedere realizzato il nuovo impianto. Ma la partita del nuovo stadio di Cagliari, nonostante un iter avviatissimo, con un progetto pronto da 200 milioni di euro e una conferenza dei servizi decisoria all’ultimo atto, aspetta da otto anni di arrivare a dama.

Il cammino è cominciato a dicembre del 2015 con la presentazione del primo progetto di uno stadio da 20mila posti e 70 milioni di euro. Poi un anno e mezzo dopo, a maggio del 2017, nasce in soli 127 giorni, la Unipol Domus (dove da sei anni il Cagliari gioca). A fine 2019 l’amministrazione presenta il Piano guida per il quartiere Sant’Elia. Da quel momento passa un anno e mezzo tra osservazioni, contro-osservazioni, poi a giugno del 2021 viene approvata la variante urbanistica. Il nuovo progetto dell’impianto che recepisce le novità del piano guida arriva a Palazzo Bacaredda un anno fa. Lo scorso febbraio la Regione ha stanziato 50 milioni per lo stadio (che deve ancora trasferire): giovedì prossimo si concluderà la conferenza di servizi e appena arriveranno i soldi in due anni lo stadio sarà realtà. Il sogno è vederlo nel 2026, insieme al nuovo Palazzetto dello sport. ( ma. mad. )

