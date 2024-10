In Assise cade l’accusa di omicidio 

«Assolto perché non punibile, in quanto incapace di intendere e di volere». Dopo oltre due ore e mezza ore di camera di consiglio, la Corte d’assise di Cagliari ha fatto cadere l’accusa di omicidio volontario premeditato nei confronti del pensionato milanese Dino Rizzoli, 78 anni, finito a processo per la morte della moglie, Margherita Deidda, 76 anni, avvenuta a seguito di un terribile incidente stradale sull’ex statale 129 bis tra Suni e Sindia nel luglio dello scorso anno. L’uomo, con la sua auto, si era lanciato a folle velocità contro un pilone di un cavalcavia nel tentativo di morire assieme alla moglie, da tempo malata: in realtà lui si provocò gravi ferite, ma a morire fu solo la donna.

Il processo

«Non vedevo altre alternative, ero disperato. Ma ancora oggi mi chiedo perché non sono morto pure io». Queste le parole pronunciate nel corso del dibattimento dal pensionato che, in lacrime, aveva ripetuto alla Corte di aver cercato la morte. Da qui la decisione dell’Assise, presieduta dalla giudice Lucia Perra (a latere Giulia Tronci) di nominare un perito psichiatrico che accertasse le sue condizioni. Terminata la perizia, l’esperto Diego Primavera aveva rivelato il totale vizio di mente.

Chiesta la condanna

Nonostante l’esito della perizia, ieri mattina il pm oristanese Andrea Chelo - ritenendo che la capacità di intendere e di volere fosse solo scemata ma non assente – ha sollecitato nella sua requisitoria la condanna a 12 anni di reclusione per l’imputato. Di diverso avviso i difensori, gli avvocati Roberto Novellino e Paolo Deidda, con il loro consulente, lo psichiatra Mirko Manchia. Ormai da tempo in terapia oncologica, l’imputato avrebbe deciso di suicidarsi e uccidere anche la moglie, vittima anch’ella di varie patologie.

La sentenza

Dopo oltre due ore di camera di consiglio, i giudici sono usciti e hanno letto la sentenza: assolto perché Dino Rizzoli non può essere condannato. Non era in sé, così chiarisce la sentenza, quando al volante della sua Ford (a cui aveva tolto il fusibile degli airbag) il pensionato si sarebbe schiantato volontariamente su un pilone della ex 129 bis. I soccorritori avevano anche trovato i bigliettini di addio che aveva scritto prima del folle gesto. A farne le spese, però, è stata proprio la donna.

