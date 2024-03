«In assenza di dolo non ci può essere alcuna condanna» 

«Ogni processo rappresenta una vicenda a sé, con le proprie caratteristiche. È, però, evidente che, se l’aspirante beneficiario si è rivolto ad un intermediario, fornendo tutta la documentazione utile, e, diviene difficile provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza e volontà di una falsa dichiarazione da parte del beneficiario, cioè l’esistenza del dolo». Così il professor Andrea Chelo, docente di Procedura penale all’Università di Cagliari, spiega il perché di tantissime assoluzioni, nonostante i processi abbiano dimostrato che vi fossero elementi che impedivano al richiedente di presentare la domanda e ricevere il reddito di cittadinanza.

«In presenza di richieste provenienti da soggetti stranieri, magari richiedenti asilo», prosegue l’esperto, «se non parlano italiano e presentano l’istanza tramite un soggetto preposto all’inoltro dell’istanza che provvede anche alla sua compilazione, il dolo potrebbe dirsi mancante addirittura per ignoranza scusabile della legge penale». Determinate è poi il concetto di “Falso”. «Bisogna anche distinguere tra falsità e falsità», conclude Chelo, «Come hanno ribadito alla fine del 2023 le Sezioni Unite della Cassazione, poiché la norma incriminate richiede che la falsa attestazione o dichiarazione sia fatta al “fine di ottenere indebitamente il beneficio”. Non tutte le omesse o false indicazioni di informazioni integrano reato, ma solo quelle funzionali a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore a quella di legge. Insomma: il quadro è complesso e gli scenari che possono presentarsi al giudice davvero di frequente possono portare ad un proscioglimento».

RIPRODUZIONE RISERVATA